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مثل هذا اليوم قبل 94 عاماً.. صدور الأمر الملكي بإنشاء أول مصنع لكسوة الكعبة

في الفسحة الواقعة أمام الديوان الملكي بأجياد وأول مدير له عبدالرحمن الأنصاري

في مثل هذا اليوم قبل 94 عاماً وتحديداً في 23 أغسطس 1927م، صدر الأمر الملكي بإنشاء أول مصنع لكسوة الكعبة.

وكان مقر المصنع، بحسب تغريدة دارة الملك عبدالعزيز على تويتر، في الفسحة الواقعة أمام الديوان الملكي بأجياد، وكان أول مدير له الشيخ عبدالرحمن مظهر الأنصاري.

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مثل هذا اليوم قبل 94 عاماً.. صدور الأمر الملكي بإنشاء أول مصنع لكسوة الكعبة
سبق

في مثل هذا اليوم قبل 94 عاماً وتحديداً في 23 أغسطس 1927م، صدر الأمر الملكي بإنشاء أول مصنع لكسوة الكعبة.

وكان مقر المصنع، بحسب تغريدة دارة الملك عبدالعزيز على تويتر، في الفسحة الواقعة أمام الديوان الملكي بأجياد، وكان أول مدير له الشيخ عبدالرحمن مظهر الأنصاري.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
01:21 PM

مثل هذا اليوم قبل 94 عاماً.. صدور الأمر الملكي بإنشاء أول مصنع لكسوة الكعبة

في الفسحة الواقعة أمام الديوان الملكي بأجياد وأول مدير له عبدالرحمن الأنصاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مثل هذا اليوم قبل 94 عاماً وتحديداً في 23 أغسطس 1927م، صدر الأمر الملكي بإنشاء أول مصنع لكسوة الكعبة.

وكان مقر المصنع، بحسب تغريدة دارة الملك عبدالعزيز على تويتر، في الفسحة الواقعة أمام الديوان الملكي بأجياد، وكان أول مدير له الشيخ عبدالرحمن مظهر الأنصاري.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
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