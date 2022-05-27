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بمساندة البلدية.. شباب سعوديون يديرون مئات البسطات الرمضانية بأقدم شوارع جدة التاريخية

"الراجحي" شكَّل فريقًا للتأكد من التصاريح ورقابة المهن المقصورة على السعوديين فقط

تتابع بلدية جدة التاريخية الإشراف على أكثر من 500 بسطة في نشاط بيع الكبدة والبليلة والأكسسوارات وحلاوة العيد، وبيع العودة، بينها 200 بسطة ثابتة طوال العام، وبسطات بدأت من بداية رمضان، وبسطات أخرى بدأت من السبت الماضي.

ويصطف العشرات من بائعي البليلة في كل عام بشارع "قابل"، وهو أحد أقدم شوارع جدة التاريخية المكتظ بالمتسوقين وبائعي الحلوى في الشارع القديم ذاته بين الرواشين والبيوت القديمة، ويحضر إليه المتسوقون من معظم أحياء جدة؛ لما يجدون فيه من أشياء، تعيد لهم عبق التاريخ القديم.

ومن جهته، شكَّل رئيس بلدية جدة التاريخية، المهندس الشريف رعد الراجحي، فريق عمل للوقوف على هذه البسطات، والتأكد من وجود التصاريح النظامية، ومنع غير السعوديين من مزاولة هذه المهن التي قصروها على السعوديين فقط.

وقام فيصل المطيري، مدير المراقبة ببلدية جدة التاريخية، مساء أمس الأحد بمرافقة "سبق" للتأكد من وجود التصاريح النظامية، وأشار إلى أن جميع البسطات ذات طابع تقليدي موحد، تستوحي أشكالها من منطقة جدة التاريخية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمساندة البلدية.. شباب سعوديون يديرون مئات البسطات الرمضانية بأقدم شوارع جدة التاريخية
سبق

تتابع بلدية جدة التاريخية الإشراف على أكثر من 500 بسطة في نشاط بيع الكبدة والبليلة والأكسسوارات وحلاوة العيد، وبيع العودة، بينها 200 بسطة ثابتة طوال العام، وبسطات بدأت من بداية رمضان، وبسطات أخرى بدأت من السبت الماضي.

ويصطف العشرات من بائعي البليلة في كل عام بشارع "قابل"، وهو أحد أقدم شوارع جدة التاريخية المكتظ بالمتسوقين وبائعي الحلوى في الشارع القديم ذاته بين الرواشين والبيوت القديمة، ويحضر إليه المتسوقون من معظم أحياء جدة؛ لما يجدون فيه من أشياء، تعيد لهم عبق التاريخ القديم.

ومن جهته، شكَّل رئيس بلدية جدة التاريخية، المهندس الشريف رعد الراجحي، فريق عمل للوقوف على هذه البسطات، والتأكد من وجود التصاريح النظامية، ومنع غير السعوديين من مزاولة هذه المهن التي قصروها على السعوديين فقط.

وقام فيصل المطيري، مدير المراقبة ببلدية جدة التاريخية، مساء أمس الأحد بمرافقة "سبق" للتأكد من وجود التصاريح النظامية، وأشار إلى أن جميع البسطات ذات طابع تقليدي موحد، تستوحي أشكالها من منطقة جدة التاريخية.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
11:32 PM

بمساندة البلدية.. شباب سعوديون يديرون مئات البسطات الرمضانية بأقدم شوارع جدة التاريخية

"الراجحي" شكَّل فريقًا للتأكد من التصاريح ورقابة المهن المقصورة على السعوديين فقط

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,175

تتابع بلدية جدة التاريخية الإشراف على أكثر من 500 بسطة في نشاط بيع الكبدة والبليلة والأكسسوارات وحلاوة العيد، وبيع العودة، بينها 200 بسطة ثابتة طوال العام، وبسطات بدأت من بداية رمضان، وبسطات أخرى بدأت من السبت الماضي.

ويصطف العشرات من بائعي البليلة في كل عام بشارع "قابل"، وهو أحد أقدم شوارع جدة التاريخية المكتظ بالمتسوقين وبائعي الحلوى في الشارع القديم ذاته بين الرواشين والبيوت القديمة، ويحضر إليه المتسوقون من معظم أحياء جدة؛ لما يجدون فيه من أشياء، تعيد لهم عبق التاريخ القديم.

ومن جهته، شكَّل رئيس بلدية جدة التاريخية، المهندس الشريف رعد الراجحي، فريق عمل للوقوف على هذه البسطات، والتأكد من وجود التصاريح النظامية، ومنع غير السعوديين من مزاولة هذه المهن التي قصروها على السعوديين فقط.

وقام فيصل المطيري، مدير المراقبة ببلدية جدة التاريخية، مساء أمس الأحد بمرافقة "سبق" للتأكد من وجود التصاريح النظامية، وأشار إلى أن جميع البسطات ذات طابع تقليدي موحد، تستوحي أشكالها من منطقة جدة التاريخية.

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