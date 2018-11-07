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شاهد.. لقطات توثِّق فرحة ولي العهد بطلبة المعهد التقني للخطوط الحديدية

صافحهم في القاعات التدريبية والمعامل الفنية

وثَّقت مجموعة الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم (الأربعاء) لزيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بمدينة بريدة في منطقة القصيم فرحة سموه الغامرة بالطلبة السعوديين الدارسين في المعهد، ومصافحته لهم خلال استماعه لشرح عن تخصصاتهم المختلفة المرتبطة بالخطوط الحديدية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد اطلع خلال الزيارة على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للطلبة السعوديين في القاعات التدريبية، والمعامل الفنية، وتشمل قيادة القطارات، وصيانة أنظمة الإشارات والتحكم، وصيانة القاطرات والعربات، وخدمات المحطات والركاب، وصيانة البنية التحتية، والتأهيل العالي الذي يقدَّم للطلبة السعوديين ممن يعملون في قطار الحرمين السريع وقطار الشمال، ومتدربي مترو الرياض.

واستمع ولي العهد خلال الزيارة أيضًا إلى شرح من الطلاب حول تخصصاتهم وبرامجهم الدراسية مشيدًا بما لمسه من تميز الكوادر الشابة في معهد الخطوط الحديدية.

وحفز الأمير محمد بن سلمان الطلبة على الاستمرار في بذل الجهود التي توازي تطلعات الوطن تجاههم في مستقبل السعودية، بما يحقق رؤية السعودية 2030.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. لقطات توثِّق فرحة ولي العهد بطلبة المعهد التقني للخطوط الحديدية
سبق

وثَّقت مجموعة الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم (الأربعاء) لزيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بمدينة بريدة في منطقة القصيم فرحة سموه الغامرة بالطلبة السعوديين الدارسين في المعهد، ومصافحته لهم خلال استماعه لشرح عن تخصصاتهم المختلفة المرتبطة بالخطوط الحديدية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد اطلع خلال الزيارة على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للطلبة السعوديين في القاعات التدريبية، والمعامل الفنية، وتشمل قيادة القطارات، وصيانة أنظمة الإشارات والتحكم، وصيانة القاطرات والعربات، وخدمات المحطات والركاب، وصيانة البنية التحتية، والتأهيل العالي الذي يقدَّم للطلبة السعوديين ممن يعملون في قطار الحرمين السريع وقطار الشمال، ومتدربي مترو الرياض.

واستمع ولي العهد خلال الزيارة أيضًا إلى شرح من الطلاب حول تخصصاتهم وبرامجهم الدراسية مشيدًا بما لمسه من تميز الكوادر الشابة في معهد الخطوط الحديدية.

وحفز الأمير محمد بن سلمان الطلبة على الاستمرار في بذل الجهود التي توازي تطلعات الوطن تجاههم في مستقبل السعودية، بما يحقق رؤية السعودية 2030.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:03 PM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:02 PM

شاهد.. لقطات توثِّق فرحة ولي العهد بطلبة المعهد التقني للخطوط الحديدية

صافحهم في القاعات التدريبية والمعامل الفنية

A A A
محمد صبح - الرياض
0
9,559

وثَّقت مجموعة الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم (الأربعاء) لزيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بمدينة بريدة في منطقة القصيم فرحة سموه الغامرة بالطلبة السعوديين الدارسين في المعهد، ومصافحته لهم خلال استماعه لشرح عن تخصصاتهم المختلفة المرتبطة بالخطوط الحديدية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد اطلع خلال الزيارة على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للطلبة السعوديين في القاعات التدريبية، والمعامل الفنية، وتشمل قيادة القطارات، وصيانة أنظمة الإشارات والتحكم، وصيانة القاطرات والعربات، وخدمات المحطات والركاب، وصيانة البنية التحتية، والتأهيل العالي الذي يقدَّم للطلبة السعوديين ممن يعملون في قطار الحرمين السريع وقطار الشمال، ومتدربي مترو الرياض.

واستمع ولي العهد خلال الزيارة أيضًا إلى شرح من الطلاب حول تخصصاتهم وبرامجهم الدراسية مشيدًا بما لمسه من تميز الكوادر الشابة في معهد الخطوط الحديدية.

وحفز الأمير محمد بن سلمان الطلبة على الاستمرار في بذل الجهود التي توازي تطلعات الوطن تجاههم في مستقبل السعودية، بما يحقق رؤية السعودية 2030.

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