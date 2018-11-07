شاهد.. لقطات توثِّق فرحة ولي العهد بطلبة المعهد التقني للخطوط الحديدية

صافحهم في القاعات التدريبية والمعامل الفنية

وثَّقت مجموعة الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم (الأربعاء) لزيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بمدينة بريدة في منطقة القصيم فرحة سموه الغامرة بالطلبة السعوديين الدارسين في المعهد، ومصافحته لهم خلال استماعه لشرح عن تخصصاتهم المختلفة المرتبطة بالخطوط الحديدية.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد اطلع خلال الزيارة على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد للطلبة السعوديين في القاعات التدريبية، والمعامل الفنية، وتشمل قيادة القطارات، وصيانة أنظمة الإشارات والتحكم، وصيانة القاطرات والعربات، وخدمات المحطات والركاب، وصيانة البنية التحتية، والتأهيل العالي الذي يقدَّم للطلبة السعوديين ممن يعملون في قطار الحرمين السريع وقطار الشمال، ومتدربي مترو الرياض.

واستمع ولي العهد خلال الزيارة أيضًا إلى شرح من الطلاب حول تخصصاتهم وبرامجهم الدراسية مشيدًا بما لمسه من تميز الكوادر الشابة في معهد الخطوط الحديدية.

وحفز الأمير محمد بن سلمان الطلبة على الاستمرار في بذل الجهود التي توازي تطلعات الوطن تجاههم في مستقبل السعودية، بما يحقق رؤية السعودية 2030.