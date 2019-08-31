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بالتعادل .. الاتحاد يعبر العهد إلى دور الـ16 من البطولة العربية

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى دور الستة عشر من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال العربية، وذلك بعد تعادله سلبيًّا أمام العهد اللبناني في دور الـ32، في مباراة أُقيمت على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.

وكان الاتحاد قد كسب مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 حملت توقيع روماريو، مروان داكوستا وبيريوفيتش.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالتعادل .. الاتحاد يعبر العهد إلى دور الـ16 من البطولة العربية
سبق

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى دور الستة عشر من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال العربية، وذلك بعد تعادله سلبيًّا أمام العهد اللبناني في دور الـ32، في مباراة أُقيمت على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.

وكان الاتحاد قد كسب مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 حملت توقيع روماريو، مروان داكوستا وبيريوفيتش.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
09:22 PM

بالتعادل .. الاتحاد يعبر العهد إلى دور الـ16 من البطولة العربية

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
6
4,817

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى دور الستة عشر من بطولة محمد السادس للأندية الأبطال العربية، وذلك بعد تعادله سلبيًّا أمام العهد اللبناني في دور الـ32، في مباراة أُقيمت على ملعب المدينة الرياضية في بيروت.

وكان الاتحاد قد كسب مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 حملت توقيع روماريو، مروان داكوستا وبيريوفيتش.

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