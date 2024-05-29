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"التأمينات": إذا تعرَّض المشترك لإصابة عمل فصاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليف

قالت: لا تشارك المجهولين معلوماتك أو بياناتك الشخصية فقد تتعرَّض للاحتيال

أوضحت المؤسسة العامة لـ #التأمينات_الاجتماعية، اليوم، أنه في حالة تعرُّض المشترك لإصابة عمل، وتمّ التأكّد من ذلك، فإن "التأمينات" تتحمّل التعويضات كافة.

وأضافت في تغريدة توعوية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: صاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليف أو تعويضات؛ حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي سياقٍ آخر، دعت المؤسسة، اليوم، إلى تجاهل دعوة الأشخاص المجهولين لتسهيل معاملاتك في التأمينات الاجتماعية.

وقالت: لا تشاركهم معلوماتك أو بياناتك الشخصية، فقد تتعرَّض للاحتيال والاستغلال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التأمينات": إذا تعرَّض المشترك لإصابة عمل فصاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليف
سبق

أوضحت المؤسسة العامة لـ #التأمينات_الاجتماعية، اليوم، أنه في حالة تعرُّض المشترك لإصابة عمل، وتمّ التأكّد من ذلك، فإن "التأمينات" تتحمّل التعويضات كافة.

وأضافت في تغريدة توعوية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: صاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليف أو تعويضات؛ حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي سياقٍ آخر، دعت المؤسسة، اليوم، إلى تجاهل دعوة الأشخاص المجهولين لتسهيل معاملاتك في التأمينات الاجتماعية.

وقالت: لا تشاركهم معلوماتك أو بياناتك الشخصية، فقد تتعرَّض للاحتيال والاستغلال.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:10 AM

"التأمينات": إذا تعرَّض المشترك لإصابة عمل فصاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليف

قالت: لا تشارك المجهولين معلوماتك أو بياناتك الشخصية فقد تتعرَّض للاحتيال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,126

أوضحت المؤسسة العامة لـ #التأمينات_الاجتماعية، اليوم، أنه في حالة تعرُّض المشترك لإصابة عمل، وتمّ التأكّد من ذلك، فإن "التأمينات" تتحمّل التعويضات كافة.

وأضافت في تغريدة توعوية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: صاحب العمل لن يتحمّل أيَّ تكاليف أو تعويضات؛ حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي سياقٍ آخر، دعت المؤسسة، اليوم، إلى تجاهل دعوة الأشخاص المجهولين لتسهيل معاملاتك في التأمينات الاجتماعية.

وقالت: لا تشاركهم معلوماتك أو بياناتك الشخصية، فقد تتعرَّض للاحتيال والاستغلال.

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