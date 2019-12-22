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الأردن.. 9 وفيات لمصابين بأنفلونزا الخنازير

"الصحة": عدد الإصابات وصل إلى 292 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل حالة الوفاة التاسعة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير "اتش ون إن ون" بعد تسجيل وفاتين جديدتين، مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 292 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن حالة الطوارئ معلنة للتعامل مع الحالات المصابة، وستبقى كذلك إلى حين زوال الإصابات، مؤكدًا أن العلاج الخاص بالانفلونزا تم توزيعه على كافة المواقع والمناطق.

وزارة الصحة الأردنية أنفلونزا الخنازير

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الأردن.. 9 وفيات لمصابين بأنفلونزا الخنازير
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل حالة الوفاة التاسعة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير "اتش ون إن ون" بعد تسجيل وفاتين جديدتين، مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 292 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن حالة الطوارئ معلنة للتعامل مع الحالات المصابة، وستبقى كذلك إلى حين زوال الإصابات، مؤكدًا أن العلاج الخاص بالانفلونزا تم توزيعه على كافة المواقع والمناطق.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
02:14 PM

الأردن.. 9 وفيات لمصابين بأنفلونزا الخنازير

"الصحة": عدد الإصابات وصل إلى 292 إصابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل حالة الوفاة التاسعة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير "اتش ون إن ون" بعد تسجيل وفاتين جديدتين، مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصل إلى 292 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن حالة الطوارئ معلنة للتعامل مع الحالات المصابة، وستبقى كذلك إلى حين زوال الإصابات، مؤكدًا أن العلاج الخاص بالانفلونزا تم توزيعه على كافة المواقع والمناطق.

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