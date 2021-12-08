صيانة شبكة الطرق الداخلية بالأحياء والشوارع الرئيسية بالطائف

مع مراعاة أوقات الذروة واستمرار مرونة تدفق الحركة المرورية

نفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشروعات، أعمالًا لصيانة شبكة الطرق الداخلية بالأحياء والشوارع الرئيسية في الطائف، ضمن برامج الصيانة الشاملة لشبكات الطرق.

وشملت أعمال الصيانة شارع الخمسين والقمرية وشارع خالد بن الوليد، بكشط طبقات الأسفلت المتضررة والتالفة، وإعادة السفلتة لكامل الشوارع، مع مراعاة أوقات الذروة واستمرار مرونة تدفق الحركة المرورية.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة تعمل على تقديم خدماتها بما يضمن سلامة وراحة الأهالي والزوار، وتجري أعمال صيانة دورية لكل المرافق الخدمية وشبكات الطرق لضمان الجودة وكفاءة الأداء.

وكانت الأمانة قد دعمت الشوارع بأعمال الصيانة للأرصفة وإعادة طلاء محددات المسارات ودعم الشوارع بشواخص أرضية ولوحات إرشادية لتعزيز السلامة المرورية، وخصصت الأمانة فرقًا تعمل على رصد ملاحظات الشوارع وتلف الطبقة الأسفلتية والأرصفة والإنارة، وتحويلها لفرق العمل للتعامل معها بشكل عاجل.

وأوضحت أمانة الطائف أن هناك العديد من مشروعات صيانة الطرق لدى الإدارة العامة للصيانة والتشغيل، التي تشمل جميع الأحياء والشوارع العامة، بهدف الرقي بمستوى الخدمات ضمن برنامج جودة الحياة.