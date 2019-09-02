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"بلومبيرغ": "الرميان" رئيساً لأرامكو خلفاً لـ"الفالح"

كشف مصدر سعودي مسؤول لوكالة أنباء "بلومبيرغ"، عن تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، رئيساً لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة أرامكو، خلفاً لوزير الطاقة خالد الفالح.

يذكر أنه تم تعيين "الرميان"، وهو مصرفي استثماري سابق، في منصب العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر 2015، بعد أن عمل مستشاراً في الديوان الملكي لفترة وجيزة، لينضم إلى مجلس إدارة أرامكو في عام 2016.

وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من إنشاء وزارة جديدة للصناعة والموارد المعدنية، مستقلة عن وزارة الطاقة التي يشرف عليها الوزير خالد الفالح، بناء على الأوامر الملكية التي صدرت في وقت متأخر من يوم الجمعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلومبيرغ": "الرميان" رئيساً لأرامكو خلفاً لـ"الفالح"
سبق

كشف مصدر سعودي مسؤول لوكالة أنباء "بلومبيرغ"، عن تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، رئيساً لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة أرامكو، خلفاً لوزير الطاقة خالد الفالح.

يذكر أنه تم تعيين "الرميان"، وهو مصرفي استثماري سابق، في منصب العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر 2015، بعد أن عمل مستشاراً في الديوان الملكي لفترة وجيزة، لينضم إلى مجلس إدارة أرامكو في عام 2016.

وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من إنشاء وزارة جديدة للصناعة والموارد المعدنية، مستقلة عن وزارة الطاقة التي يشرف عليها الوزير خالد الفالح، بناء على الأوامر الملكية التي صدرت في وقت متأخر من يوم الجمعة.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
07:29 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
10:10 PM

"بلومبيرغ": "الرميان" رئيساً لأرامكو خلفاً لـ"الفالح"

A A A
محمد البقمي - الرياض
3
20,768

كشف مصدر سعودي مسؤول لوكالة أنباء "بلومبيرغ"، عن تعيين رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، رئيساً لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة أرامكو، خلفاً لوزير الطاقة خالد الفالح.

يذكر أنه تم تعيين "الرميان"، وهو مصرفي استثماري سابق، في منصب العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر 2015، بعد أن عمل مستشاراً في الديوان الملكي لفترة وجيزة، لينضم إلى مجلس إدارة أرامكو في عام 2016.

وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من إنشاء وزارة جديدة للصناعة والموارد المعدنية، مستقلة عن وزارة الطاقة التي يشرف عليها الوزير خالد الفالح، بناء على الأوامر الملكية التي صدرت في وقت متأخر من يوم الجمعة.

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