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"الرحيلي" إلى رتبة عميد بشرطة العاصمة المقدسة

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد ركن علوش بن بندور الحربي بمكتبه العقيد زكي بن سالم الرحيلي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.

فيما عبّر "الرحيلي" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام السامي، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي.

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"الرحيلي" إلى رتبة عميد بشرطة العاصمة المقدسة
سبق

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد ركن علوش بن بندور الحربي بمكتبه العقيد زكي بن سالم الرحيلي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.

فيما عبّر "الرحيلي" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام السامي، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
11:14 PM

"الرحيلي" إلى رتبة عميد بشرطة العاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد ركن علوش بن بندور الحربي بمكتبه العقيد زكي بن سالم الرحيلي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد.

فيما عبّر "الرحيلي" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام السامي، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي.

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