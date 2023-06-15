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انخفاض حاد في الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي بسبب "كورونا"

الصادرات تهاوت بنسبة 29.3%

كشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم (الاثنين)، عن انخفاض الفائض التجاري لمنطقة اليورو انخفاضًا حادًا على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي؛ بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا التي قلصت أحجام التجارة.

وأوضح "يوروستات" أن فائض التجارة الخارجية غير المعدل لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة، تراجع إلى 2.9 مليار يورو في أبريل من 15.5 مليار قبل عام مع تهاوي الصادرات بنسبة 29.3 بالمئة والواردات 24.8 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو تراجع بدرجة أكبر إلى 1.2 مليار يورو، وهو رقم ضئيل للغاية قياسًا إلى فائض الشهر السابق البالغ 25.5 مليار يورو.

وتراجعت صادرات ألمانيا، أكبر مصدر في القارة، بما يقارب الربع مقارنة مع الشهر السابق، في حين انخفضت صادرات فرنسا وإيطاليا أكثر من الثلث.

الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انخفاض حاد في الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي بسبب "كورونا"
سبق

كشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم (الاثنين)، عن انخفاض الفائض التجاري لمنطقة اليورو انخفاضًا حادًا على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي؛ بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا التي قلصت أحجام التجارة.

وأوضح "يوروستات" أن فائض التجارة الخارجية غير المعدل لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة، تراجع إلى 2.9 مليار يورو في أبريل من 15.5 مليار قبل عام مع تهاوي الصادرات بنسبة 29.3 بالمئة والواردات 24.8 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو تراجع بدرجة أكبر إلى 1.2 مليار يورو، وهو رقم ضئيل للغاية قياسًا إلى فائض الشهر السابق البالغ 25.5 مليار يورو.

وتراجعت صادرات ألمانيا، أكبر مصدر في القارة، بما يقارب الربع مقارنة مع الشهر السابق، في حين انخفضت صادرات فرنسا وإيطاليا أكثر من الثلث.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
02:51 PM

انخفاض حاد في الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي بسبب "كورونا"

الصادرات تهاوت بنسبة 29.3%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم (الاثنين)، عن انخفاض الفائض التجاري لمنطقة اليورو انخفاضًا حادًا على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي؛ بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا التي قلصت أحجام التجارة.

وأوضح "يوروستات" أن فائض التجارة الخارجية غير المعدل لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة التسع عشرة، تراجع إلى 2.9 مليار يورو في أبريل من 15.5 مليار قبل عام مع تهاوي الصادرات بنسبة 29.3 بالمئة والواردات 24.8 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو تراجع بدرجة أكبر إلى 1.2 مليار يورو، وهو رقم ضئيل للغاية قياسًا إلى فائض الشهر السابق البالغ 25.5 مليار يورو.

وتراجعت صادرات ألمانيا، أكبر مصدر في القارة، بما يقارب الربع مقارنة مع الشهر السابق، في حين انخفضت صادرات فرنسا وإيطاليا أكثر من الثلث.

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