"الإسلامية" تعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بعقود بمحافظات عسير

من ينطبق عليه الشروط يمكنه التقدم لأقرب إدارة مساجد غداً الثامنة صباحاً

أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير توفر عدد من الوظائف الشاغرة وهي ( إمام ومؤذن ) الشاغرة والمشمولة بنظام العمل بعقد، في عموم محافظات المنطقة.

وتفصيلاً، أوضح فرع الوزارة أن من تنطبق عليه الشروط يتقدم للوظائف عن طريق أقرب إدارة مساجد مصطحباً معه الأمور التالية: ملف علاقي أخضر، أربع صور من الهوية الوطنية، صورة آخر مؤهل علمي لديه، صور شمسية ملونة أربعة في ستة.

وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق ٢٩ ربيع ثاني لعام ١٤٤١ هـ، من الساعة ٨ صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

واشترط فرع الوزارة بعسير على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وحفظ جزءاً واحداً على الأقل من القرآن الكريم، وحصوله على الثانوية العامة، ولا يقل عمره عن ١٨ سنة، وليس لديه وظيفة رسمية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، الأولوية لمن لديه شهادة جامعية، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز الكشف الطبي.