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فضح الأطماع بعد الرفض.. السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا

أكّد أن جهوده لن تتوقف بدافع المسؤولية وسيواصل لإيجاد الحل

أفاد موقع "سودان تربيون"، أن الخرطوم استدعت سفيرها لدى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، للتشاور، بعد رفض إثيوبيا وساطة السودان بشأن الأزمة في إقليم تيغراي.

وفي بيان لها، علّقت الخرطوم على التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي ترفض مبادرة السودان لإنهاء النزاع الدموي في إقليم تيغراي، بحجة عدم حياد السودان واحتلاله أراضي إثيوبية، ووصفت وزارة الخارجية السودانية هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولين إثيوبيين بـ"الغريبة".

وقالت الخارجية السودانية: "الإيحاء بلعب السودان دوراً في النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سنداً، ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الإثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها".

وأوضحت أن "اهتمام السودان بحل نزاع إقليم تغراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليمي، وتعبير عن حرصه على استتباب الأوضاع في إثيوبيا، وللتضامن فيما تواجهه من تحديات"، لافتة إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك؛ في إطار رئاسته للإيقاد، تهدف إلى "تشجيع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار إثيوبيا".

وأكدت أن جهود السودان لم تتوقف بحكم مسؤوليته، وسيواصل الدفع باتجاه إيجاد حل للنزاع في إثيوبيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فضح الأطماع بعد الرفض.. السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا
سبق

أفاد موقع "سودان تربيون"، أن الخرطوم استدعت سفيرها لدى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، للتشاور، بعد رفض إثيوبيا وساطة السودان بشأن الأزمة في إقليم تيغراي.

وفي بيان لها، علّقت الخرطوم على التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي ترفض مبادرة السودان لإنهاء النزاع الدموي في إقليم تيغراي، بحجة عدم حياد السودان واحتلاله أراضي إثيوبية، ووصفت وزارة الخارجية السودانية هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولين إثيوبيين بـ"الغريبة".

وقالت الخارجية السودانية: "الإيحاء بلعب السودان دوراً في النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سنداً، ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الإثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها".

وأوضحت أن "اهتمام السودان بحل نزاع إقليم تغراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليمي، وتعبير عن حرصه على استتباب الأوضاع في إثيوبيا، وللتضامن فيما تواجهه من تحديات"، لافتة إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك؛ في إطار رئاسته للإيقاد، تهدف إلى "تشجيع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار إثيوبيا".

وأكدت أن جهود السودان لم تتوقف بحكم مسؤوليته، وسيواصل الدفع باتجاه إيجاد حل للنزاع في إثيوبيا.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
02:07 PM

فضح الأطماع بعد الرفض.. السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا

أكّد أن جهوده لن تتوقف بدافع المسؤولية وسيواصل لإيجاد الحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد موقع "سودان تربيون"، أن الخرطوم استدعت سفيرها لدى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، للتشاور، بعد رفض إثيوبيا وساطة السودان بشأن الأزمة في إقليم تيغراي.

وفي بيان لها، علّقت الخرطوم على التصريحات الإثيوبية الأخيرة التي ترفض مبادرة السودان لإنهاء النزاع الدموي في إقليم تيغراي، بحجة عدم حياد السودان واحتلاله أراضي إثيوبية، ووصفت وزارة الخارجية السودانية هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولين إثيوبيين بـ"الغريبة".

وقالت الخارجية السودانية: "الإيحاء بلعب السودان دوراً في النزاع وادعاء الاحتلال هو استمرار لما درجت عليه إثيوبيا من تجاوز الحقائق في علاقتها بالسودان، وترويج مزاعم لا تملك لها سنداً، ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الإثيوبية لا تتورع عن الفعل الضار لتحقيقها".

وأوضحت أن "اهتمام السودان بحل نزاع إقليم تغراي هو جزء من التزامه بالسلام والاستقرار الإقليمي، وتعبير عن حرصه على استتباب الأوضاع في إثيوبيا، وللتضامن فيما تواجهه من تحديات"، لافتة إلى أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك؛ في إطار رئاسته للإيقاد، تهدف إلى "تشجيع الأطراف الإثيوبية على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار، والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار إثيوبيا".

وأكدت أن جهود السودان لم تتوقف بحكم مسؤوليته، وسيواصل الدفع باتجاه إيجاد حل للنزاع في إثيوبيا.

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