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محافظ "المواصفات": نقلات حضارية ومشروعات عملاقة بعهد خادم الحرمين

هنّأ القيادة بالذكرى الخامسة للبيعة: مناسبة عزيزة ترسخ تلاحم القيادة والشعب

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى البيعة.

وقال القصبي؛ بهذه المناسبة: باسمي ونيابة عن منسوبي هيئة المواصفات نقدم التهاني والولاء لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، مبيناً أن المملكة في عهد الملك سلمان شهدت نقلات حضارية ومبادرات ومشروعات اقتصادية عملاقة ترسخ الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

ونوّه الدكتور القصبي؛ بأن ذكرى البيعة هي مناسبة عزيزة على كل مواطن، يترسخ فيها تلاحم القيادة والشعب السعودي، وتذكى بها الهمم لبذل مزيد من العطاء في ميادين التطوير والبناء، والارتقاء بمكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.

وفي ختام تصريحه، سأل المولى -عزّ وجلّ- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين؛ لتحقيق ما يسموان له من عزة وسؤدد ونماء لمملكتنا الغالية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.

محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ "المواصفات": نقلات حضارية ومشروعات عملاقة بعهد خادم الحرمين
سبق

رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى البيعة.

وقال القصبي؛ بهذه المناسبة: باسمي ونيابة عن منسوبي هيئة المواصفات نقدم التهاني والولاء لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، مبيناً أن المملكة في عهد الملك سلمان شهدت نقلات حضارية ومبادرات ومشروعات اقتصادية عملاقة ترسخ الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

ونوّه الدكتور القصبي؛ بأن ذكرى البيعة هي مناسبة عزيزة على كل مواطن، يترسخ فيها تلاحم القيادة والشعب السعودي، وتذكى بها الهمم لبذل مزيد من العطاء في ميادين التطوير والبناء، والارتقاء بمكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.

وفي ختام تصريحه، سأل المولى -عزّ وجلّ- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين؛ لتحقيق ما يسموان له من عزة وسؤدد ونماء لمملكتنا الغالية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
12:35 PM

محافظ "المواصفات": نقلات حضارية ومشروعات عملاقة بعهد خادم الحرمين

هنّأ القيادة بالذكرى الخامسة للبيعة: مناسبة عزيزة ترسخ تلاحم القيادة والشعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى البيعة.

وقال القصبي؛ بهذه المناسبة: باسمي ونيابة عن منسوبي هيئة المواصفات نقدم التهاني والولاء لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، مشيراً إلى أن هذه المناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، مبيناً أن المملكة في عهد الملك سلمان شهدت نقلات حضارية ومبادرات ومشروعات اقتصادية عملاقة ترسخ الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

ونوّه الدكتور القصبي؛ بأن ذكرى البيعة هي مناسبة عزيزة على كل مواطن، يترسخ فيها تلاحم القيادة والشعب السعودي، وتذكى بها الهمم لبذل مزيد من العطاء في ميادين التطوير والبناء، والارتقاء بمكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.

وفي ختام تصريحه، سأل المولى -عزّ وجلّ- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين؛ لتحقيق ما يسموان له من عزة وسؤدد ونماء لمملكتنا الغالية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.

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