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"أمانة الرياض" ترفع 55 ألف م3 مخلّفات بنطاق بلدية البطحاء في أسبوع

حواجز خرسانية ولوحات إعلامية ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري

أزالت أمانة منطقة الرياض ٥٥.٢٨٤ مترًا مكعبًا من المخلّفات، ضمن نطاق بلدية البطحاء خلال الأسبوع الماضي؛ في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري أحد مستهدفات برنامجي التحول الوطني وجودة الحياة في ضوء رؤية ٢٠٣٠.

وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري دهْن طرق أرضية بمساحة ٢.١٧٢ مترًا طوليًّا، وممرات مشاة بمساحة ١.٢١٨ مترًا مربعًا، وصيانة ودهن ١٤.٤٤٨ مترًا طوليًّا من الأرصفة، و٩٤ مترًا مربعًا من الإنترلوك والبلاط.

وأزالت الأمانة ضمن نطاق بلدية البطحاء: ١.٨٥٦ حاجزًا خرسانيًّا، و٦٥٧ مركبة مهملة، و١.٧٥٦ ملصقًا إعلانيًّا، و١٦٣ لوحة مخالفة، إضافة إلى معالجتها حُفَرًا وهبوطات بمساحة ٤.٩٤٠ مترًا مربعًا، وصيانة ٢٠ لوحة إرشادية.

وأكدت الأمانة استمرار أعمالها اليومية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة كافة مظاهر التلوث البصري؛ للحفاظ على جمالية المدينة، وارتقاءً بجودة الحياة فيها، وتعزيزًا لإمكاناتها التنافسية على المستوى الدولي.

أمانة منطقة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" ترفع 55 ألف م3 مخلّفات بنطاق بلدية البطحاء في أسبوع
سبق

أزالت أمانة منطقة الرياض ٥٥.٢٨٤ مترًا مكعبًا من المخلّفات، ضمن نطاق بلدية البطحاء خلال الأسبوع الماضي؛ في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري أحد مستهدفات برنامجي التحول الوطني وجودة الحياة في ضوء رؤية ٢٠٣٠.

وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري دهْن طرق أرضية بمساحة ٢.١٧٢ مترًا طوليًّا، وممرات مشاة بمساحة ١.٢١٨ مترًا مربعًا، وصيانة ودهن ١٤.٤٤٨ مترًا طوليًّا من الأرصفة، و٩٤ مترًا مربعًا من الإنترلوك والبلاط.

وأزالت الأمانة ضمن نطاق بلدية البطحاء: ١.٨٥٦ حاجزًا خرسانيًّا، و٦٥٧ مركبة مهملة، و١.٧٥٦ ملصقًا إعلانيًّا، و١٦٣ لوحة مخالفة، إضافة إلى معالجتها حُفَرًا وهبوطات بمساحة ٤.٩٤٠ مترًا مربعًا، وصيانة ٢٠ لوحة إرشادية.

وأكدت الأمانة استمرار أعمالها اليومية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة كافة مظاهر التلوث البصري؛ للحفاظ على جمالية المدينة، وارتقاءً بجودة الحياة فيها، وتعزيزًا لإمكاناتها التنافسية على المستوى الدولي.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
09:59 AM

"أمانة الرياض" ترفع 55 ألف م3 مخلّفات بنطاق بلدية البطحاء في أسبوع

حواجز خرسانية ولوحات إعلامية ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أزالت أمانة منطقة الرياض ٥٥.٢٨٤ مترًا مكعبًا من المخلّفات، ضمن نطاق بلدية البطحاء خلال الأسبوع الماضي؛ في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري أحد مستهدفات برنامجي التحول الوطني وجودة الحياة في ضوء رؤية ٢٠٣٠.

وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري دهْن طرق أرضية بمساحة ٢.١٧٢ مترًا طوليًّا، وممرات مشاة بمساحة ١.٢١٨ مترًا مربعًا، وصيانة ودهن ١٤.٤٤٨ مترًا طوليًّا من الأرصفة، و٩٤ مترًا مربعًا من الإنترلوك والبلاط.

وأزالت الأمانة ضمن نطاق بلدية البطحاء: ١.٨٥٦ حاجزًا خرسانيًّا، و٦٥٧ مركبة مهملة، و١.٧٥٦ ملصقًا إعلانيًّا، و١٦٣ لوحة مخالفة، إضافة إلى معالجتها حُفَرًا وهبوطات بمساحة ٤.٩٤٠ مترًا مربعًا، وصيانة ٢٠ لوحة إرشادية.

وأكدت الأمانة استمرار أعمالها اليومية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة كافة مظاهر التلوث البصري؛ للحفاظ على جمالية المدينة، وارتقاءً بجودة الحياة فيها، وتعزيزًا لإمكاناتها التنافسية على المستوى الدولي.

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