15 فرقة إسعافية شاركت في إخلاء حالات العناية بمجمع الملك فيصل بالطائف

بعد العطل الذي أصاب شبكة ضخ الأوكسجين أمس

شاركت 15 فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف في إخلاء الحالات من مجمع الملك فيصل الطبي، أمس، بعد العطل الذي أصاب شبكة ضخ الأوكسجين بالمجمع.

ووفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، فإنَ العمليات لديهم كانت قد تلقت بلاغًا عن وجود عطل في الأوكسجين الخاص بغرف العناية المركزة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة.

وقال: "على الفور تم تفعيل خطة الطوارئ عالية الأهمية في ظل الأعمال المناطة بها ميدانياً وكثرة البلاغات التي تباشرها الفرق الإسعافي بالمحافظة، حيث تم توجيه عدد 15 فرقة إسعافية لمساندة صحة الطائف للمشاركة في عملية إخلاء الحالات بقيادة رئيس القيادة الميدانية بمحافظة الطائف نواف القرشي.

وأضاف: "تم تمركز الفرق الإسعافية قرابة سبع ساعات بداخل وخارج المجمع في حال دعت الحاجة لإخلاء المرضى المنومين بغرف العناية وما يتم طلبه من قبل صحة الطائف".

وأكد "الثبيتي" أن هذه الفرق كانت قد خُصصت في ذات اليوم لهذه الحالة دون تأثير على الحالات التي تباشرها الفرق الإسعافية في الميدان حيث لم يتم نقل أي حالة في نهاية اليوم عن طريق الفرق الخاصة بالهيئة.

وكانت "سبق" قد تابعت أمس مجريات العطل الذي أصاب شبكة ضخ الأوكسجين في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، على إثره واحترازيًا تم نقل عدة حالات من مُصابي كورونا بالعناية المركزة إلى بعض المستشفيات الخاصة، ومباشرة مهام إصلاح العطل من قبل الشركة.