النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

15 فرقة إسعافية شاركت في إخلاء حالات العناية بمجمع الملك فيصل بالطائف

بعد العطل الذي أصاب شبكة ضخ الأوكسجين أمس

شاركت 15 فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف في إخلاء الحالات من مجمع الملك فيصل الطبي، أمس، بعد العطل الذي أصاب شبكة ضخ الأوكسجين بالمجمع.

ووفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، فإنَ العمليات لديهم كانت قد تلقت بلاغًا عن وجود عطل في الأوكسجين الخاص بغرف العناية المركزة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة.

وقال: "على الفور تم تفعيل خطة الطوارئ عالية الأهمية في ظل الأعمال المناطة بها ميدانياً وكثرة البلاغات التي تباشرها الفرق الإسعافي بالمحافظة، حيث تم توجيه عدد 15 فرقة إسعافية لمساندة صحة الطائف للمشاركة في عملية إخلاء الحالات بقيادة رئيس القيادة الميدانية بمحافظة الطائف نواف القرشي.

وأضاف: "تم تمركز الفرق الإسعافية قرابة سبع ساعات بداخل وخارج المجمع في حال دعت الحاجة لإخلاء المرضى المنومين بغرف العناية وما يتم طلبه من قبل صحة الطائف".

وأكد "الثبيتي" أن هذه الفرق كانت قد خُصصت في ذات اليوم لهذه الحالة دون تأثير على الحالات التي تباشرها الفرق الإسعافية في الميدان حيث لم يتم نقل أي حالة في نهاية اليوم عن طريق الفرق الخاصة بالهيئة.

وكانت "سبق" قد تابعت أمس مجريات العطل الذي أصاب شبكة ضخ الأوكسجين في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، على إثره واحترازيًا تم نقل عدة حالات من مُصابي كورونا بالعناية المركزة إلى بعض المستشفيات الخاصة، ومباشرة مهام إصلاح العطل من قبل الشركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
15 فرقة إسعافية شاركت في إخلاء حالات العناية بمجمع الملك فيصل بالطائف
سبق

شاركت 15 فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف في إخلاء الحالات من مجمع الملك فيصل الطبي، أمس، بعد العطل الذي أصاب شبكة ضخ الأوكسجين بالمجمع.

ووفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، فإنَ العمليات لديهم كانت قد تلقت بلاغًا عن وجود عطل في الأوكسجين الخاص بغرف العناية المركزة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة.

وقال: "على الفور تم تفعيل خطة الطوارئ عالية الأهمية في ظل الأعمال المناطة بها ميدانياً وكثرة البلاغات التي تباشرها الفرق الإسعافي بالمحافظة، حيث تم توجيه عدد 15 فرقة إسعافية لمساندة صحة الطائف للمشاركة في عملية إخلاء الحالات بقيادة رئيس القيادة الميدانية بمحافظة الطائف نواف القرشي.

وأضاف: "تم تمركز الفرق الإسعافية قرابة سبع ساعات بداخل وخارج المجمع في حال دعت الحاجة لإخلاء المرضى المنومين بغرف العناية وما يتم طلبه من قبل صحة الطائف".

وأكد "الثبيتي" أن هذه الفرق كانت قد خُصصت في ذات اليوم لهذه الحالة دون تأثير على الحالات التي تباشرها الفرق الإسعافية في الميدان حيث لم يتم نقل أي حالة في نهاية اليوم عن طريق الفرق الخاصة بالهيئة.

وكانت "سبق" قد تابعت أمس مجريات العطل الذي أصاب شبكة ضخ الأوكسجين في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، على إثره واحترازيًا تم نقل عدة حالات من مُصابي كورونا بالعناية المركزة إلى بعض المستشفيات الخاصة، ومباشرة مهام إصلاح العطل من قبل الشركة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
06:56 PM

15 فرقة إسعافية شاركت في إخلاء حالات العناية بمجمع الملك فيصل بالطائف

بعد العطل الذي أصاب شبكة ضخ الأوكسجين أمس

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
2,713

شاركت 15 فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف في إخلاء الحالات من مجمع الملك فيصل الطبي، أمس، بعد العطل الذي أصاب شبكة ضخ الأوكسجين بالمجمع.

ووفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، فإنَ العمليات لديهم كانت قد تلقت بلاغًا عن وجود عطل في الأوكسجين الخاص بغرف العناية المركزة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح أمس الجمعة.

وقال: "على الفور تم تفعيل خطة الطوارئ عالية الأهمية في ظل الأعمال المناطة بها ميدانياً وكثرة البلاغات التي تباشرها الفرق الإسعافي بالمحافظة، حيث تم توجيه عدد 15 فرقة إسعافية لمساندة صحة الطائف للمشاركة في عملية إخلاء الحالات بقيادة رئيس القيادة الميدانية بمحافظة الطائف نواف القرشي.

وأضاف: "تم تمركز الفرق الإسعافية قرابة سبع ساعات بداخل وخارج المجمع في حال دعت الحاجة لإخلاء المرضى المنومين بغرف العناية وما يتم طلبه من قبل صحة الطائف".

وأكد "الثبيتي" أن هذه الفرق كانت قد خُصصت في ذات اليوم لهذه الحالة دون تأثير على الحالات التي تباشرها الفرق الإسعافية في الميدان حيث لم يتم نقل أي حالة في نهاية اليوم عن طريق الفرق الخاصة بالهيئة.

وكانت "سبق" قد تابعت أمس مجريات العطل الذي أصاب شبكة ضخ الأوكسجين في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، على إثره واحترازيًا تم نقل عدة حالات من مُصابي كورونا بالعناية المركزة إلى بعض المستشفيات الخاصة، ومباشرة مهام إصلاح العطل من قبل الشركة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,877
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,310
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,286
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة