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"هوندا" تكشف عن سيارتها "City" العائلية الاقتصادية الجديدة

هيكل انسيابي أنيق ومقصورة مريحة تتسع لـ5 ركاب بسعر 19 ألف دولار

كشفت شركة هوندا في لوس أنجلس مؤخرًا عن نموذجها الأحدث من سيارات City، إحدى أشهر السيارات العائلية الاقتصادية في العالم.
وجاءت City الجديدة بهيكل انسيابي أنيق، مزين بمصابيح فيها خطوط إضاءة LED مميزة، إضافة إلى واجهة أمامية جذابة بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة تعطيها طابعًا رياضيًّا.
وبحسب "روسيا اليوم"، يبلغ طول هيكل هذه السيارة 4 أمتار و55 سم، وعرضه 174 سنتيمترًا، وارتفاعه 146 سم، والمسافة بين قاعدتيْ عجلاتها 258 سنتيمترًا، وعجلاتها جاءت بأقراص من الكروم بمقاس 16 إنش.
كما حصلت السيارة على مقصورة مريحة تتسع لـ5 ركاب، وأنظمة مراقبة مزودة بكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية لتثبيت السرعة ومنع الانزلاق على المنعطفات والطرق المغطاة بالأمطار والثلوج.
وتعمل City الجديدة بمحرك اقتصادي بـ3 أسطوانات، بسعة لتر واحد وعزم 122 حصانًا، يتصل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل؛ أما سعرها في الأسواق فسيكون نحو 19 ألف دولار.

هوندا سيارتها "City"

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"هوندا" تكشف عن سيارتها "City" العائلية الاقتصادية الجديدة
سبق

كشفت شركة هوندا في لوس أنجلس مؤخرًا عن نموذجها الأحدث من سيارات City، إحدى أشهر السيارات العائلية الاقتصادية في العالم.
وجاءت City الجديدة بهيكل انسيابي أنيق، مزين بمصابيح فيها خطوط إضاءة LED مميزة، إضافة إلى واجهة أمامية جذابة بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة تعطيها طابعًا رياضيًّا.
وبحسب "روسيا اليوم"، يبلغ طول هيكل هذه السيارة 4 أمتار و55 سم، وعرضه 174 سنتيمترًا، وارتفاعه 146 سم، والمسافة بين قاعدتيْ عجلاتها 258 سنتيمترًا، وعجلاتها جاءت بأقراص من الكروم بمقاس 16 إنش.
كما حصلت السيارة على مقصورة مريحة تتسع لـ5 ركاب، وأنظمة مراقبة مزودة بكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية لتثبيت السرعة ومنع الانزلاق على المنعطفات والطرق المغطاة بالأمطار والثلوج.
وتعمل City الجديدة بمحرك اقتصادي بـ3 أسطوانات، بسعة لتر واحد وعزم 122 حصانًا، يتصل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل؛ أما سعرها في الأسواق فسيكون نحو 19 ألف دولار.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
12:38 PM

"هوندا" تكشف عن سيارتها "City" العائلية الاقتصادية الجديدة

هيكل انسيابي أنيق ومقصورة مريحة تتسع لـ5 ركاب بسعر 19 ألف دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة هوندا في لوس أنجلس مؤخرًا عن نموذجها الأحدث من سيارات City، إحدى أشهر السيارات العائلية الاقتصادية في العالم.
وجاءت City الجديدة بهيكل انسيابي أنيق، مزين بمصابيح فيها خطوط إضاءة LED مميزة، إضافة إلى واجهة أمامية جذابة بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة تعطيها طابعًا رياضيًّا.
وبحسب "روسيا اليوم"، يبلغ طول هيكل هذه السيارة 4 أمتار و55 سم، وعرضه 174 سنتيمترًا، وارتفاعه 146 سم، والمسافة بين قاعدتيْ عجلاتها 258 سنتيمترًا، وعجلاتها جاءت بأقراص من الكروم بمقاس 16 إنش.
كما حصلت السيارة على مقصورة مريحة تتسع لـ5 ركاب، وأنظمة مراقبة مزودة بكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية لتثبيت السرعة ومنع الانزلاق على المنعطفات والطرق المغطاة بالأمطار والثلوج.
وتعمل City الجديدة بمحرك اقتصادي بـ3 أسطوانات، بسعة لتر واحد وعزم 122 حصانًا، يتصل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل؛ أما سعرها في الأسواق فسيكون نحو 19 ألف دولار.

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