"صندوق الوقف الصحي" يقدم خدماته العلاجية لأكثر من 3570 مستفيدًا

لتخفيف معاناة المرضى وإيجاد قناة سهلة وموثوقة للمجتمع لتقديم تبرعاتهم

قدّمت منصة شفاء التابعة لصندوق الوقف الصحي خدماتها العلاجية لأكثر من 3570 مستفيدًا، بالتعاون مع عدد الجمعيات الصحية الأهلية في أنحاء المملكة؛ لعلاج الحالات العاجلة، وأمراض الأطفال، والعيون، والسرطان، بالإضافة إلى مساندة مرضى الفشل الكلوي.

ويهدف الصندوق من خلال منصة شفاء، إلى تخفيف معاناة المرضى المحتاجين، وإيجاد قناة سهلة وموثوقة للمجتمع؛ لتقديم تبرعاتهم ومساندة من ليس لديهم أهلية علاج داخل المملكة للوصول للخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات الصحية الأهلية من المساهمة في علاج المرضى في جميع أنحاء المملكة وحسب تخصصاتها التي بلغ عددها أكثر من 50 جمعية صحية.

وتُعد منصة "شفاء" أول منصة وطنية متخصصة في العلاج الخيري؛ أطلقها الصندوق لإيجاد قناة تستوعب رغبة المجتمع في مساعدة الآخرين، وتتميز بسرعة الاستجابة للشرائح الأكثر حاجة للخدمة العلاجية.