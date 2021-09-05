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"جامعة طيبة" تعلن عن موعد القبول لبرامج الدراسات العليا والدبلوم للعام 1443هـ

استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج عبر نظام القبول الإلكتروني

أعلنت جامعة طيبة عن موعد التقديم لبرامج الدراسات العليا المدفوعة "برسوم دراسية" بالفصل الثاني من العام الجامعي 1443هـ في درجات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، للراغبين في الالتحاق بها من السعوديين والمقيمين بالمملكة في الفترة من الأحد ١٩ صفر حتى الخميس ١ ربيع الأول ١٤٤٣.

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة طيبة الدكتور هاني فاضل، أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج إلكترونيًّا عبر نظام القبول الإلكتروني؛ وفقًا للنسبة الموزونة (٦٠٪) للمعدل التراكمي، و(٣٠٪) لاختبار القدرات العامة للجامعيين، و(١٠٪) لشروط القسم إن وجد؛ مشيرًا إلى أنه لا يحق للطالب التقديم والالتحاق ببرنامجين مختلفين للدراسات العليا في وقت واحد، أو المطالبة بصور المستندات المقدمة للمفاضلة.

وحث "فاضل" الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على التخصصات المتاحة، على إحضار المستندات التالية: صورة وثيقة التخرج، وصورة السجل الأكاديمي (كشف الدرجات)، وصورة توصيتين علميتين مختومتين من القسم أو الكلية، وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة (صورة الإقامة أو الجواز لغير السعوديين)، وصورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، وصورة من نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية الآيلتس أو ما يعادله في البرامج التي تشترط إجادة اللغة الإنجليزية (كما هو موضح أمام كل تخصص).

ونوه الدكتور هاني فاضل بأن التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا متاح للخريجين الحاصلين على وثيقة التخرج فقط ممن تنطبق عليهم شروط القبول المعلنة؛ داعيًا في الوقت ذاته الراغبين في التقدم للبرامج المتاحة، إلى تقديم المستندات والوثائق المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للقبول خلال المدة الزمنية المحددة للتقديم؛ متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وللاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول؛ يمكن زيارة موقع جامعة طيبة الإلكتروني: http://www.taibahu.edu.sa

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"جامعة طيبة" تعلن عن موعد القبول لبرامج الدراسات العليا والدبلوم للعام 1443هـ
سبق

أعلنت جامعة طيبة عن موعد التقديم لبرامج الدراسات العليا المدفوعة "برسوم دراسية" بالفصل الثاني من العام الجامعي 1443هـ في درجات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، للراغبين في الالتحاق بها من السعوديين والمقيمين بالمملكة في الفترة من الأحد ١٩ صفر حتى الخميس ١ ربيع الأول ١٤٤٣.

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة طيبة الدكتور هاني فاضل، أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج إلكترونيًّا عبر نظام القبول الإلكتروني؛ وفقًا للنسبة الموزونة (٦٠٪) للمعدل التراكمي، و(٣٠٪) لاختبار القدرات العامة للجامعيين، و(١٠٪) لشروط القسم إن وجد؛ مشيرًا إلى أنه لا يحق للطالب التقديم والالتحاق ببرنامجين مختلفين للدراسات العليا في وقت واحد، أو المطالبة بصور المستندات المقدمة للمفاضلة.

وحث "فاضل" الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على التخصصات المتاحة، على إحضار المستندات التالية: صورة وثيقة التخرج، وصورة السجل الأكاديمي (كشف الدرجات)، وصورة توصيتين علميتين مختومتين من القسم أو الكلية، وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة (صورة الإقامة أو الجواز لغير السعوديين)، وصورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، وصورة من نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية الآيلتس أو ما يعادله في البرامج التي تشترط إجادة اللغة الإنجليزية (كما هو موضح أمام كل تخصص).

ونوه الدكتور هاني فاضل بأن التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا متاح للخريجين الحاصلين على وثيقة التخرج فقط ممن تنطبق عليهم شروط القبول المعلنة؛ داعيًا في الوقت ذاته الراغبين في التقدم للبرامج المتاحة، إلى تقديم المستندات والوثائق المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للقبول خلال المدة الزمنية المحددة للتقديم؛ متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وللاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول؛ يمكن زيارة موقع جامعة طيبة الإلكتروني: http://www.taibahu.edu.sa

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
01:11 PM

"جامعة طيبة" تعلن عن موعد القبول لبرامج الدراسات العليا والدبلوم للعام 1443هـ

استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج عبر نظام القبول الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت جامعة طيبة عن موعد التقديم لبرامج الدراسات العليا المدفوعة "برسوم دراسية" بالفصل الثاني من العام الجامعي 1443هـ في درجات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، للراغبين في الالتحاق بها من السعوديين والمقيمين بالمملكة في الفترة من الأحد ١٩ صفر حتى الخميس ١ ربيع الأول ١٤٤٣.

وأوضح عميد الدراسات العليا بجامعة طيبة الدكتور هاني فاضل، أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج إلكترونيًّا عبر نظام القبول الإلكتروني؛ وفقًا للنسبة الموزونة (٦٠٪) للمعدل التراكمي، و(٣٠٪) لاختبار القدرات العامة للجامعيين، و(١٠٪) لشروط القسم إن وجد؛ مشيرًا إلى أنه لا يحق للطالب التقديم والالتحاق ببرنامجين مختلفين للدراسات العليا في وقت واحد، أو المطالبة بصور المستندات المقدمة للمفاضلة.

وحث "فاضل" الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على التخصصات المتاحة، على إحضار المستندات التالية: صورة وثيقة التخرج، وصورة السجل الأكاديمي (كشف الدرجات)، وصورة توصيتين علميتين مختومتين من القسم أو الكلية، وصورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة (صورة الإقامة أو الجواز لغير السعوديين)، وصورة من نتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، وصورة من نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية الآيلتس أو ما يعادله في البرامج التي تشترط إجادة اللغة الإنجليزية (كما هو موضح أمام كل تخصص).

ونوه الدكتور هاني فاضل بأن التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا متاح للخريجين الحاصلين على وثيقة التخرج فقط ممن تنطبق عليهم شروط القبول المعلنة؛ داعيًا في الوقت ذاته الراغبين في التقدم للبرامج المتاحة، إلى تقديم المستندات والوثائق المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للقبول خلال المدة الزمنية المحددة للتقديم؛ متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وللاطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول؛ يمكن زيارة موقع جامعة طيبة الإلكتروني: http://www.taibahu.edu.sa

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