النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فقدت السيطرة وانزلقت .. حادث خطير يصرع طالبة سعودية بأمريكا

بلاغ عن الواقعة من شاهد عيان .. على طريق سريع وتُوفيت في مكانها

لقيت طالبة سعودية (33 عاماً) مصرعها بعد تعرُّضها لحادث مروري في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة "لويس تاون" الأمريكية، فإن الجهات الأمنية تلقت صباح الخميس الماضي، بلاغاً من شاهد عيان عن وقوع حادث في أحد الطرق السريعة، وعند وصول الشرطة وسيارة الإسعاف اتضح أن السائقة تُوفيت في مكانها بعد تعرُّضها لحادث خطير.

وقالت الشرطة إن الطالبة السعودية تدرس في جامعة ديلاوير، وكانت تقود سيارتها في الطريق السريع، وفقدت السيطرة عليها؛ ما جعلها تنزلق على جانب الطريق وتتعرّض لحادثٍ مميت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فقدت السيطرة وانزلقت .. حادث خطير يصرع طالبة سعودية بأمريكا
سبق

لقيت طالبة سعودية (33 عاماً) مصرعها بعد تعرُّضها لحادث مروري في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة "لويس تاون" الأمريكية، فإن الجهات الأمنية تلقت صباح الخميس الماضي، بلاغاً من شاهد عيان عن وقوع حادث في أحد الطرق السريعة، وعند وصول الشرطة وسيارة الإسعاف اتضح أن السائقة تُوفيت في مكانها بعد تعرُّضها لحادث خطير.

وقالت الشرطة إن الطالبة السعودية تدرس في جامعة ديلاوير، وكانت تقود سيارتها في الطريق السريع، وفقدت السيطرة عليها؛ ما جعلها تنزلق على جانب الطريق وتتعرّض لحادثٍ مميت.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
01:04 PM

فقدت السيطرة وانزلقت .. حادث خطير يصرع طالبة سعودية بأمريكا

بلاغ عن الواقعة من شاهد عيان .. على طريق سريع وتُوفيت في مكانها

A A A
خالد علي - الرياض
16
28,285

لقيت طالبة سعودية (33 عاماً) مصرعها بعد تعرُّضها لحادث مروري في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة "لويس تاون" الأمريكية، فإن الجهات الأمنية تلقت صباح الخميس الماضي، بلاغاً من شاهد عيان عن وقوع حادث في أحد الطرق السريعة، وعند وصول الشرطة وسيارة الإسعاف اتضح أن السائقة تُوفيت في مكانها بعد تعرُّضها لحادث خطير.

وقالت الشرطة إن الطالبة السعودية تدرس في جامعة ديلاوير، وكانت تقود سيارتها في الطريق السريع، وفقدت السيطرة عليها؛ ما جعلها تنزلق على جانب الطريق وتتعرّض لحادثٍ مميت.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,829
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,008
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,977
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,551

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة