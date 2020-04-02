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"كورونا يتوغل في جيش الاحتلال".. 97 مصابًا و3023 بالحجر

13 إصابة جديدة ضمن 6092 و26 وفاة مسجلة بالبلاد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريًّا.

وأضاف، في بيان له أمس الأربعاء: إن "جميع الجنود المصابين بكورونا في حالة جيدة"؛ مشيرًا إلى أن "هناك 3023 عسكريًّا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس".

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" المحلية، صورًا عن تكدس الجنود الإسرائيليين في معسكر "شفتا" التابع لسلاح المدفعية في النقب.

ووفق "روسيا اليوم"، تُظهر الصور عشرات الجنود يقفون بجوار بعضهم، دون اتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص وآخر، للحيلولة دون انتقال عدوى فيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 734 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6092 إصابة، بينها 95 في حالة حرجة، و26 وفاة.

فيروس كورونا الجديد إسرائيل

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"كورونا يتوغل في جيش الاحتلال".. 97 مصابًا و3023 بالحجر
سبق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريًّا.

وأضاف، في بيان له أمس الأربعاء: إن "جميع الجنود المصابين بكورونا في حالة جيدة"؛ مشيرًا إلى أن "هناك 3023 عسكريًّا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس".

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" المحلية، صورًا عن تكدس الجنود الإسرائيليين في معسكر "شفتا" التابع لسلاح المدفعية في النقب.

ووفق "روسيا اليوم"، تُظهر الصور عشرات الجنود يقفون بجوار بعضهم، دون اتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص وآخر، للحيلولة دون انتقال عدوى فيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 734 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6092 إصابة، بينها 95 في حالة حرجة، و26 وفاة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:37 AM

"كورونا يتوغل في جيش الاحتلال".. 97 مصابًا و3023 بالحجر

13 إصابة جديدة ضمن 6092 و26 وفاة مسجلة بالبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفه؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97 عسكريًّا.

وأضاف، في بيان له أمس الأربعاء: إن "جميع الجنود المصابين بكورونا في حالة جيدة"؛ مشيرًا إلى أن "هناك 3023 عسكريًّا في الحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس".

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" المحلية، صورًا عن تكدس الجنود الإسرائيليين في معسكر "شفتا" التابع لسلاح المدفعية في النقب.

ووفق "روسيا اليوم"، تُظهر الصور عشرات الجنود يقفون بجوار بعضهم، دون اتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بالحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص وآخر، للحيلولة دون انتقال عدوى فيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 734 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6092 إصابة، بينها 95 في حالة حرجة، و26 وفاة.

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