العنقري يشكر الملك بمناسبة صدور أمره الكريم بصرف مكافأة لمنسوبي ديوان المراقبة

أكّد دعم خادم الحرمين للـجهاز الرقابي وحرصه الدائم علـى تمكينه من أداء مسؤولياته

رفع رئيس ديوان الـمراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالـمحسن العنقري؛ الشكر والتقدير لـخادم الـحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان علـى تفضله - حفظه الله - بالـموافقة على صرف مكـافأة تشـجيعيــة سـخية لأبنائه الـمخلصين من منسوبي الديوان، ودعمه وتشجيعه الـمتواصل لهذا الـجهاز الرقابي، وحرصه الدائم - أيّده الله - علـى تمكين الديوان من النهوض بالدور الـمنوط به وأداء مسؤولياته بأعلى مستويات الـجودة المهنية، تنفيذاً لتوجيـهات خادم الـحرمين الشريفين، وسمو ولـي عهده الأمين - حفظهما الله -.