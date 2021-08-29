النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نمو الصادرات غير النفطية للمملكة.. نتاج رؤية شابة ببرامج طموحة وجهود ودعم القيادة الرشيدة

وصول المنتجات السعودية إلى 148 دولة حول العالم.. يعكس نمو القدرة التنافسية للمنتج السعودي

جهود حكومية كبيرة قدمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ، لتكون المملكة من أولى الدول في الصادرات غير النفطية، وقد أسهمت هذه الجهود في الوصول إلى الرقم الذي حققته الصادرات السعودية غير النفطية لأول مرة في تاريخها خلال شهر يونيو 2021م.

مستقبل زاهر للاقتصاد السعودي

ويعكس وصول المنتجات السعودية إلى 148 دولة حول العالم، نمو القدرة التنافسية للمنتج السعودي وتطوره، وقدرته على التوسع وغزو أسواق جديدة وغير تقليدية، وبخاصة إلى دولتي الصين والهند اللتين تمثلان اثنتين من كبريات الاقتصاديات العالمية، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمنتجين السعوديين، والصناعات الوطنية، مما يبعث على التفاؤل، ويبشر بمستقبل زاهر للاقتصاد السعودي.

وقد وضعت حكومة المملكة برنامجاً خاصاً للصناعات الوطنية ضمن رؤية 2030، ويهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

الوصول إلى جميع أنحاء العالم في أوقات قياسية

حيث يركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.

من جهة أخرى مكنت البنية التحتية الضخمة التي نفذتها المملكة لتطوير الخدمات اللوجستية التي تقدمها الموانئ السعودية البحرية والبرية والجوية، الصادرات السعودية من الوصول إلى جميع أنحاء العالم في أوقات قياسية، وبأرقام عالية، مما عزز من مكانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصاديات العالمية، ورفع من مكتسبات المنتجات السعودية، وفق مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي وجعل المملكة منصة لوجستية عالمية جاذبة.

وقد كان هذا المستهدف ضمن أولويات سمو ولي العهد، حيث دشن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

حزمة من المشروعات الكبرى

وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وقد أوضح سموه حينها أن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة».

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نمو الصادرات غير النفطية للمملكة.. نتاج رؤية شابة ببرامج طموحة وجهود ودعم القيادة الرشيدة
سبق

جهود حكومية كبيرة قدمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ، لتكون المملكة من أولى الدول في الصادرات غير النفطية، وقد أسهمت هذه الجهود في الوصول إلى الرقم الذي حققته الصادرات السعودية غير النفطية لأول مرة في تاريخها خلال شهر يونيو 2021م.

مستقبل زاهر للاقتصاد السعودي

ويعكس وصول المنتجات السعودية إلى 148 دولة حول العالم، نمو القدرة التنافسية للمنتج السعودي وتطوره، وقدرته على التوسع وغزو أسواق جديدة وغير تقليدية، وبخاصة إلى دولتي الصين والهند اللتين تمثلان اثنتين من كبريات الاقتصاديات العالمية، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمنتجين السعوديين، والصناعات الوطنية، مما يبعث على التفاؤل، ويبشر بمستقبل زاهر للاقتصاد السعودي.

وقد وضعت حكومة المملكة برنامجاً خاصاً للصناعات الوطنية ضمن رؤية 2030، ويهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

الوصول إلى جميع أنحاء العالم في أوقات قياسية

حيث يركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.

من جهة أخرى مكنت البنية التحتية الضخمة التي نفذتها المملكة لتطوير الخدمات اللوجستية التي تقدمها الموانئ السعودية البحرية والبرية والجوية، الصادرات السعودية من الوصول إلى جميع أنحاء العالم في أوقات قياسية، وبأرقام عالية، مما عزز من مكانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصاديات العالمية، ورفع من مكتسبات المنتجات السعودية، وفق مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي وجعل المملكة منصة لوجستية عالمية جاذبة.

وقد كان هذا المستهدف ضمن أولويات سمو ولي العهد، حيث دشن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

حزمة من المشروعات الكبرى

وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وقد أوضح سموه حينها أن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة».

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
03:30 PM

نمو الصادرات غير النفطية للمملكة.. نتاج رؤية شابة ببرامج طموحة وجهود ودعم القيادة الرشيدة

وصول المنتجات السعودية إلى 148 دولة حول العالم.. يعكس نمو القدرة التنافسية للمنتج السعودي

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
534

جهود حكومية كبيرة قدمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ، لتكون المملكة من أولى الدول في الصادرات غير النفطية، وقد أسهمت هذه الجهود في الوصول إلى الرقم الذي حققته الصادرات السعودية غير النفطية لأول مرة في تاريخها خلال شهر يونيو 2021م.

مستقبل زاهر للاقتصاد السعودي

ويعكس وصول المنتجات السعودية إلى 148 دولة حول العالم، نمو القدرة التنافسية للمنتج السعودي وتطوره، وقدرته على التوسع وغزو أسواق جديدة وغير تقليدية، وبخاصة إلى دولتي الصين والهند اللتين تمثلان اثنتين من كبريات الاقتصاديات العالمية، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمنتجين السعوديين، والصناعات الوطنية، مما يبعث على التفاؤل، ويبشر بمستقبل زاهر للاقتصاد السعودي.

وقد وضعت حكومة المملكة برنامجاً خاصاً للصناعات الوطنية ضمن رؤية 2030، ويهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة والتركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها.

الوصول إلى جميع أنحاء العالم في أوقات قياسية

حيث يركز البرنامج على تحسين الميزان التجاري، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مزيج الطاقة الأمثل وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً.

من جهة أخرى مكنت البنية التحتية الضخمة التي نفذتها المملكة لتطوير الخدمات اللوجستية التي تقدمها الموانئ السعودية البحرية والبرية والجوية، الصادرات السعودية من الوصول إلى جميع أنحاء العالم في أوقات قياسية، وبأرقام عالية، مما عزز من مكانة الاقتصاد السعودي بين الاقتصاديات العالمية، ورفع من مكتسبات المنتجات السعودية، وفق مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي وجعل المملكة منصة لوجستية عالمية جاذبة.

وقد كان هذا المستهدف ضمن أولويات سمو ولي العهد، حيث دشن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

حزمة من المشروعات الكبرى

وتتضمن الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وقد أوضح سموه حينها أن هذه الإستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها؛ من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية؛ بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة».

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,139
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,474
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,731
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,624

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة