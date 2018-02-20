شاهد.. محافظ العيدابي يقف على مشاريع المياه والصرف وتسليم المتعهدين

توجيه بحلول عاجلة لمشاريع "سقيا أهالي آل الصهيف" وحشوة ريع ومصيدة

تفقّد محافظ محافظة العيدابي بمنطقة جازان حسين بن ضيف الله الدعجاني، مقر فرع خدمات المياه بمحافظة العيدابي، إضافة إلى جولة ميدانية تفقدية على عدد من مشروعات خدمات المياه والصرف الصحي؛ حيث شملت الزيارة مشروع سد وادي ضمد، والاطلاع على سير العمل في محطة تنقية المياه بالمحافظة، والوقوف على تسليم مشاريع السقيا لمتعهدين من المؤسسات والشركات الوطنية التي تسعى من خلالها الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان لخدمة عدد كبير من أهالي وسكان محافظة العيدابي بمختلف الأحياء والقرى التابعة لها.

وعلى هامش الجولة، عقد محافظ العيدابي اجتماعاً بمقر فرع خدمات المياه بالمحافظة، بحضور مدير الفرع مفرح الغزواني وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة والمشايخ والأهالي ومديري الإدارات بالفرع.

وأكد "الدعجاني"، خلال الاجتماع، أن هذه الجولة التفقدية تأتي بتوجيهات من أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ بهدف متابعة تنفيذ وتشغيل المشاريع الخدمية بالمحافظة؛ لتوفير خدمات مناسبة للأهالي والسكان، والعمل على تذليل كل المعوقات والصعاب بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية لدعم المشاريع وتطويرها.

ومن جانبه، أوضح مدير فرع خدمات المياه بمحافظة العيدابي، مفرح الغزواني، أن المحافظة حظيت بتنفيذ عدد من مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي ومشاريع أخرى لا تزال تحت التنفيذ؛ مبيناً أنه في حال اكتمالها سوف توفر خدمة مناسبة للأهالي والسكان بمشيئة الله.

وأشار "الغزواني" إلى أن محافظ العيدابي، وقف على تسليم مشاريع السقيا التي تبلغ 4 عقود جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 57.8 مليون ريال، وهي تسليم مشروع سقيا المواقع الجبلية الثانية "هروب- العيدابي"، الذي يخدم أكثر من 21 قرية، ومشروع سقيا أهالي بلغازي، الذي يخدم أكثر من 53 قرية، ومشروع سقيا المجموعة الثانية المرحلة الثانية "العيدابي- الداير" ويخدم المشروع قرى جبل الخاشر، وصماد، وآل عمرو، وقرى وادي قصي، ومشروع نقل مياه لخزانات جبل صماد ومصيدة.

وبيّن: "مشروع سقيا أهالي آل الصهيف وحشوة ريع وريع ومصيدة، ما زال تحت إجراءات الطرح، ونظراً لحاجة الأهالي والسكان بهذه القرى إلى مياه السقيا؛ وجّه مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر، بضرورة اتخاذ حلول عاجلة حيال ذلك من قِبَل فرع خدمات المياه بمحافظة العيدابي حتى الانتهاء من إجراءات طرح المشروع، وتم اتخاذ أحد الحلول العاجلة بتوفير عدد 50 رداً من صهاريج السقيا سعة 16 طن؛ لخدمة الأهالي في هذه القرى".