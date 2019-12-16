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مع التقلبات الجوية.. مرور الباحة يناشد رواد الطرق توخي الحذر

موجة ضباب من ساعات الصباح الباكر بعدد من المواقع وبلجرشي

دعت إدارة مرور منطقة الباحة قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الأنوار التحذيرية؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، وتدني مدى الروية؛ نظراً لكثافة الضباب في عدد من المواقع في الباحة ومحافظة بلجرشي من ساعات الصباح الأولى.

وفي هذا الإطار، فقد انتشرت دوريات المرور الرسمية والراجلة في التقاطعات والطرق، مستخدمة الأنوار التحذيرية وتقديم المساعدة للحالات العاجلة.

مرور الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع التقلبات الجوية.. مرور الباحة يناشد رواد الطرق توخي الحذر
سبق

دعت إدارة مرور منطقة الباحة قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الأنوار التحذيرية؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، وتدني مدى الروية؛ نظراً لكثافة الضباب في عدد من المواقع في الباحة ومحافظة بلجرشي من ساعات الصباح الأولى.

وفي هذا الإطار، فقد انتشرت دوريات المرور الرسمية والراجلة في التقاطعات والطرق، مستخدمة الأنوار التحذيرية وتقديم المساعدة للحالات العاجلة.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
04:06 PM

مع التقلبات الجوية.. مرور الباحة يناشد رواد الطرق توخي الحذر

موجة ضباب من ساعات الصباح الباكر بعدد من المواقع وبلجرشي

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أحمد العبدالله - الباحة
1
1,638

دعت إدارة مرور منطقة الباحة قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، واستخدام الأنوار التحذيرية؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، وتدني مدى الروية؛ نظراً لكثافة الضباب في عدد من المواقع في الباحة ومحافظة بلجرشي من ساعات الصباح الأولى.

وفي هذا الإطار، فقد انتشرت دوريات المرور الرسمية والراجلة في التقاطعات والطرق، مستخدمة الأنوار التحذيرية وتقديم المساعدة للحالات العاجلة.

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