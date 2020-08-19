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"المدني" يُطلق حملة السلامة الوقائية في المباني العالية بالرياض.. غداً

عدد من المتطوعين والمتطوعات سيرافقون مفتشي السلامة هذا العام

تنطلق، يوم غد الخميس، حملة السلامة الوقائية السادسة للسلامة في المباني العالية في منطقة الرياض التي تشرف عليها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وذلك في إطار الأعمال الوقائية المقرر تنفيذها لعام 1442هـ بمنطقة الرياض.

وتشمل الحملة جميع المباني العالية بالمنطقة ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء؛ للتأكد من جاهزية أنظمة السلامة والحماية من الحريق.

وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة، من خلال وجود مختصي السلامة في تلك المباني، إضافة إلى الكشف على الأنشطة التجارية الموجودة في المباني.

ويشارك هذا العام عدد من المتطوعين والمتطوعات في الحملة، حيث سيرافقون مفتشي السلامة أثناء أعمالهم، والمشاركة في أعمال الكشف بعد أن أتموا برنامجاً تأهيلياً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المعنيين بتلك المباني إلى العمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر.

وشددت على ضرورة معالجة الملاحظات إن وُجدت؛ للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبّق بحق المخالفين.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" يُطلق حملة السلامة الوقائية في المباني العالية بالرياض.. غداً
سبق

تنطلق، يوم غد الخميس، حملة السلامة الوقائية السادسة للسلامة في المباني العالية في منطقة الرياض التي تشرف عليها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وذلك في إطار الأعمال الوقائية المقرر تنفيذها لعام 1442هـ بمنطقة الرياض.

وتشمل الحملة جميع المباني العالية بالمنطقة ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء؛ للتأكد من جاهزية أنظمة السلامة والحماية من الحريق.

وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة، من خلال وجود مختصي السلامة في تلك المباني، إضافة إلى الكشف على الأنشطة التجارية الموجودة في المباني.

ويشارك هذا العام عدد من المتطوعين والمتطوعات في الحملة، حيث سيرافقون مفتشي السلامة أثناء أعمالهم، والمشاركة في أعمال الكشف بعد أن أتموا برنامجاً تأهيلياً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المعنيين بتلك المباني إلى العمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر.

وشددت على ضرورة معالجة الملاحظات إن وُجدت؛ للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبّق بحق المخالفين.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
03:45 PM

"المدني" يُطلق حملة السلامة الوقائية في المباني العالية بالرياض.. غداً

عدد من المتطوعين والمتطوعات سيرافقون مفتشي السلامة هذا العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنطلق، يوم غد الخميس، حملة السلامة الوقائية السادسة للسلامة في المباني العالية في منطقة الرياض التي تشرف عليها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وذلك في إطار الأعمال الوقائية المقرر تنفيذها لعام 1442هـ بمنطقة الرياض.

وتشمل الحملة جميع المباني العالية بالمنطقة ما بين مبانٍ قائمة أو تحت الإنشاء؛ للتأكد من جاهزية أنظمة السلامة والحماية من الحريق.

وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ تجارب وتدريبات على استخدام وتجربة أنظمة السلامة والإطفاء المتوفرة في المباني القائمة، من خلال وجود مختصي السلامة في تلك المباني، إضافة إلى الكشف على الأنشطة التجارية الموجودة في المباني.

ويشارك هذا العام عدد من المتطوعين والمتطوعات في الحملة، حيث سيرافقون مفتشي السلامة أثناء أعمالهم، والمشاركة في أعمال الكشف بعد أن أتموا برنامجاً تأهيلياً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المعنيين بتلك المباني إلى العمل على متابعة وسائل السلامة وأنظمة الحريق باستمرار وصيانتها، والتأكد من معرفة العاملين فيها لكيفية التصرف السليم في حالة الخطر.

وشددت على ضرورة معالجة الملاحظات إن وُجدت؛ للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات في جميع المواقع، وتفادياً للإجراءات الفورية التي ستطبّق بحق المخالفين.

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