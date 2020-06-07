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فيديو وصور الجريمة بالكامل.. ظل يضرب زوجته حتى الموت أمام طفلهما

تحت تأثير الخمر

لم يعلم الشخص الذي التقط هذا الفيديو المروع أنه سيصبح دليل إدانة زوج بقتل زوجته، بعدما انهال عليها ضربًا حتى توفيت في إحدى قرى الهند.

وحسب موقع "ذا كوينت" الإخباري الهندي، ألقت الشرطة في ولاية أوتار براديش القبض على رجل مدمن للخمر يوم الأربعاء الماضي بتهمة قتل زوجته في قرية كوريهار بمنطقة ربرلي.

ويضيف الموقع الإخباري بأنه تم تسجيل الجريمة بالكامل مساء الثلاثاء الماضي عبر كاميرا أحد الجيران، وتم بث الفيديو في اليوم نفسه (الثلاثاء) تحت عنوان "زوج يضرب زوجته أمام طفلهما ذي السنوات الست".

ويُظهر الفيديو الزوج "دانراج" وهو يضرب زوجته "سانجيتا" أمام ابنهما ووالدَيْ الزوج اللذين لم يستطيعا منعه من ضربها؛ لأنه كان غائبًا عن الوعي تحت تأثير الخمر. كما شهد الجيران الواقعة بالكامل، وظلت الزوجة الضحية تبكي وتصرخ دون جدوى أو مغيث، بينما كان الزوج يواصل الصفع والركل واللكمات على أنحاء جسدها.

وفي مساء الثلاثاء تم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن صباح الأربعاء أصبح الفيديو دليل إدانة في جريمة قتل، عقب موت الزوجة متأثرة بجراحها.

وفور إبلاغ الشرطة بمقتل الزوجة كشفت التحريات والتحقيقات عن مقطع فيديو، يرصد أحداث الليلة السابقة؛ فقامت الشرطة بالتحفظ على جثة الزوجة لتشريحها، كما ألقت القبض على الزوج.

وحسب وسائل إعلام محلية، كشف تقرير المستشفى أن الزوجة ماتت نتيجة إصابات داخلية ونزيف، وتم توجيه تهمة القتل للزوج.

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فيديو وصور الجريمة بالكامل.. ظل يضرب زوجته حتى الموت أمام طفلهما
سبق

لم يعلم الشخص الذي التقط هذا الفيديو المروع أنه سيصبح دليل إدانة زوج بقتل زوجته، بعدما انهال عليها ضربًا حتى توفيت في إحدى قرى الهند.

وحسب موقع "ذا كوينت" الإخباري الهندي، ألقت الشرطة في ولاية أوتار براديش القبض على رجل مدمن للخمر يوم الأربعاء الماضي بتهمة قتل زوجته في قرية كوريهار بمنطقة ربرلي.

ويضيف الموقع الإخباري بأنه تم تسجيل الجريمة بالكامل مساء الثلاثاء الماضي عبر كاميرا أحد الجيران، وتم بث الفيديو في اليوم نفسه (الثلاثاء) تحت عنوان "زوج يضرب زوجته أمام طفلهما ذي السنوات الست".

ويُظهر الفيديو الزوج "دانراج" وهو يضرب زوجته "سانجيتا" أمام ابنهما ووالدَيْ الزوج اللذين لم يستطيعا منعه من ضربها؛ لأنه كان غائبًا عن الوعي تحت تأثير الخمر. كما شهد الجيران الواقعة بالكامل، وظلت الزوجة الضحية تبكي وتصرخ دون جدوى أو مغيث، بينما كان الزوج يواصل الصفع والركل واللكمات على أنحاء جسدها.

وفي مساء الثلاثاء تم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن صباح الأربعاء أصبح الفيديو دليل إدانة في جريمة قتل، عقب موت الزوجة متأثرة بجراحها.

وفور إبلاغ الشرطة بمقتل الزوجة كشفت التحريات والتحقيقات عن مقطع فيديو، يرصد أحداث الليلة السابقة؛ فقامت الشرطة بالتحفظ على جثة الزوجة لتشريحها، كما ألقت القبض على الزوج.

وحسب وسائل إعلام محلية، كشف تقرير المستشفى أن الزوجة ماتت نتيجة إصابات داخلية ونزيف، وتم توجيه تهمة القتل للزوج.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
12:27 AM

فيديو وصور الجريمة بالكامل.. ظل يضرب زوجته حتى الموت أمام طفلهما

تحت تأثير الخمر

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
21,709

لم يعلم الشخص الذي التقط هذا الفيديو المروع أنه سيصبح دليل إدانة زوج بقتل زوجته، بعدما انهال عليها ضربًا حتى توفيت في إحدى قرى الهند.

وحسب موقع "ذا كوينت" الإخباري الهندي، ألقت الشرطة في ولاية أوتار براديش القبض على رجل مدمن للخمر يوم الأربعاء الماضي بتهمة قتل زوجته في قرية كوريهار بمنطقة ربرلي.

ويضيف الموقع الإخباري بأنه تم تسجيل الجريمة بالكامل مساء الثلاثاء الماضي عبر كاميرا أحد الجيران، وتم بث الفيديو في اليوم نفسه (الثلاثاء) تحت عنوان "زوج يضرب زوجته أمام طفلهما ذي السنوات الست".

ويُظهر الفيديو الزوج "دانراج" وهو يضرب زوجته "سانجيتا" أمام ابنهما ووالدَيْ الزوج اللذين لم يستطيعا منعه من ضربها؛ لأنه كان غائبًا عن الوعي تحت تأثير الخمر. كما شهد الجيران الواقعة بالكامل، وظلت الزوجة الضحية تبكي وتصرخ دون جدوى أو مغيث، بينما كان الزوج يواصل الصفع والركل واللكمات على أنحاء جسدها.

وفي مساء الثلاثاء تم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن صباح الأربعاء أصبح الفيديو دليل إدانة في جريمة قتل، عقب موت الزوجة متأثرة بجراحها.

وفور إبلاغ الشرطة بمقتل الزوجة كشفت التحريات والتحقيقات عن مقطع فيديو، يرصد أحداث الليلة السابقة؛ فقامت الشرطة بالتحفظ على جثة الزوجة لتشريحها، كما ألقت القبض على الزوج.

وحسب وسائل إعلام محلية، كشف تقرير المستشفى أن الزوجة ماتت نتيجة إصابات داخلية ونزيف، وتم توجيه تهمة القتل للزوج.

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