مواطن يتهم بلدية "غميقة" بإزالة حظائر أغنامه دون وجه حق

"البلدية" تردّ: تمت إزالتها ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري

اتهم مواطنٌ بلدية مركز "غميقة" شرق محافظة الليث، بإزالة حظائر أغنامه الواقعة على طريق (الليث- غميقة) دون وجه حق.

وقال المواطن حميدي بن حماد العمري، إنه "أنشأ حظائر بقرابة الـ50 ألف ريال، وتقع على الطريق السريع (الليث- غميقة) حيث أنها بعيدة جداً عن النطاق العمراني، والمسافة بينها وبين الطريق السريع معقولة، وتوجد كثبان رملية وأشجار تحجب رؤيتها من قبل عابري الطريق".

وأضاف: "تلك المواشي تعيش داخل الحظائر ولا يمكن أن تخرج منها، بالإضافة إلى أنه لا يوجد لدي نية بتملك الموقع، ووضعت بداخلها أكثر من 500 رأساً من الأغنام".

وتابع "العمري": "يوجد حظائر مشابهة لها تابعة لبلديات أخرى، لم يجبر أصحابها على إزالتها مثلما أجبرتني بلدية غميقة، ولقد تقدمت بعدة شكاوى لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد مضى عليها وقت طويل، ولم أعلم ما الإجراء الذي اتخذ حيالها، وما الذي انتهت به حتى اليوم".

من جانبه، قال رئيس بلدية "غميقة" عبدالله السيد: "انطلاقاً من توجيهات الوزارة بإطلاق مبادرة معالجة التشوه البصري، بمباشرة ومتابعة من الوزارة لتطبيق تلك المبادرة، طلبت بلدية غميقة من جميع أصحاب الزرائب بمداخل غميقة على الطرق العامة إزالة تلك الزرائب؛ لما تشكله من تشوه بصري".

وأضاف لـ"سبق": "امتثل أهالي غميقة لذلك، إلا المذكور امتنع، وبعد أن تم الرفع بموضوعه للمحافظ بمطالبته بإزالة العقوم التي أحدثها ودفع الغرامة حسب النظام، قام المذكور بإزالة الشبك العائد له، ووجه المحافظ بحفظ الأوراق لانتهاء الموضوع".

وتابع: "تقدم المواطن بشكوى جديدة، وتم إفهامه بذلك وإحالة المعاملة للمحافظ؛ للتوجيه حيال المذكور، مع العلم بأن البلدية وجهت برفع أكثر من عشرين زريبة وامتثل أصحابها؛ حرصاً منهم على اتباع الأنظمة، إلا المذكور الذي ليس من سكان مركز غميقة، وليس له ملك بمستمسك شرعي على تلك الأرض".