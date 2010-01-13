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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة وحائل والقصيم وتبوك

سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة .. وتكون الضباب بالشمالية والشرقية والمرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، يتوقع هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف الموج الى متوسط الموج على الجزء الشمالي.

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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة وحائل والقصيم وتبوك
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، يتوقع هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف الموج الى متوسط الموج على الجزء الشمالي.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:14 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية على مكة والمدينة وحائل والقصيم وتبوك

سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة .. وتكون الضباب بالشمالية والشرقية والمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، يتوقع هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف الموج الى متوسط الموج على الجزء الشمالي.

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