غداً الثلاثاء في القاهرة.. الأخضر السعودي يواجه نظيره الجزائري في نهائي كأس العرب للشباب

تختتم غداً الثلاثاء، منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي السعودية والجزائر، وتقام على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة (الساعة 00 : 17 بالتوقيت المحلي – 00 : 18 بتوقيت مكة المكرمة).

المنتخب الجزائري خاض مبارياته ضمن المجموعة الأولى، التي ضمت معه منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا، وتأهل وصيفاً في مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارة واحدة.

وفي دور الثمانية، فاز منتخب الجزائر على نظيره المغربي بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي من المباراة، قبل أن يفوز على منتخب تونس 2 - 0 في الدور نصف النهائي.

في المقابل، تأهل منتخب السعودية إلى الدور ربع النهائي، وصيفاً للمجموعة الرابعة التي ضمت معه منتخبات تونس واليمن وأوزبكستان، وجمع 6 نقاط من فوزين وخسارة واحدة.

وفي دور الثمانية، فاز المنتخب السعودي على "حامل اللقب" المنتخب السنغالي بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي، قبل أن يفوز على نظيره المصري 3 - 2 في المربع الذهبي..