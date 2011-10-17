النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.. إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام

شهدت مدرجات ملعب "سانت جيمس بارك" الذي يحتضن في الوقت الحالي مباراة نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واقعة لا تتكرر كثيراً في عالم كرة القدم أثارت مخاوف اللاعبين والجماهير على حد سواء.

حيث قرر حكم المباراة إيقاف المباراة في الدقيقة 41 وطلب من اللاعبين الخروج والوقوف على خط الملعب بعد أن تعرض أحد الجماهير في مدرجات الملعب لأزمة قلبية استدعت ضرورة التدخل السريع للإسعاف، بعدما أخبر لاعب توتنهام الإسباني ريغيلون حكم المباراة بوجود شخص مصاب في المدرجات مما جعل الطاقم الطبي للفريقين يسارع تجاه المدرجات.

ولكن سرعان ما قرر حكم المباراة أن يغادر اللاعبون أرض الملعب وأن يتجهوا إلى غرف تغيير الملابس وذلك عند حلول الدقيقة 45 من المباراة.

وعاد اللاعبون لأرضية الملعب بعد أن تم إنعاش المشجع ونقله للمستشفى وقاموا بإجراء عمليات الإحماء استعداداً لاستئناف المباراة.

يذكر أنه عند توقف المباراة كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق توتنهام على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.. إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام
سبق

شهدت مدرجات ملعب "سانت جيمس بارك" الذي يحتضن في الوقت الحالي مباراة نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واقعة لا تتكرر كثيراً في عالم كرة القدم أثارت مخاوف اللاعبين والجماهير على حد سواء.

حيث قرر حكم المباراة إيقاف المباراة في الدقيقة 41 وطلب من اللاعبين الخروج والوقوف على خط الملعب بعد أن تعرض أحد الجماهير في مدرجات الملعب لأزمة قلبية استدعت ضرورة التدخل السريع للإسعاف، بعدما أخبر لاعب توتنهام الإسباني ريغيلون حكم المباراة بوجود شخص مصاب في المدرجات مما جعل الطاقم الطبي للفريقين يسارع تجاه المدرجات.

ولكن سرعان ما قرر حكم المباراة أن يغادر اللاعبون أرض الملعب وأن يتجهوا إلى غرف تغيير الملابس وذلك عند حلول الدقيقة 45 من المباراة.

وعاد اللاعبون لأرضية الملعب بعد أن تم إنعاش المشجع ونقله للمستشفى وقاموا بإجراء عمليات الإحماء استعداداً لاستئناف المباراة.

يذكر أنه عند توقف المباراة كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق توتنهام على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
08:23 PM

بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.. إيقاف مباراة نيوكاسل وتوتنهام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,505

شهدت مدرجات ملعب "سانت جيمس بارك" الذي يحتضن في الوقت الحالي مباراة نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واقعة لا تتكرر كثيراً في عالم كرة القدم أثارت مخاوف اللاعبين والجماهير على حد سواء.

حيث قرر حكم المباراة إيقاف المباراة في الدقيقة 41 وطلب من اللاعبين الخروج والوقوف على خط الملعب بعد أن تعرض أحد الجماهير في مدرجات الملعب لأزمة قلبية استدعت ضرورة التدخل السريع للإسعاف، بعدما أخبر لاعب توتنهام الإسباني ريغيلون حكم المباراة بوجود شخص مصاب في المدرجات مما جعل الطاقم الطبي للفريقين يسارع تجاه المدرجات.

ولكن سرعان ما قرر حكم المباراة أن يغادر اللاعبون أرض الملعب وأن يتجهوا إلى غرف تغيير الملابس وذلك عند حلول الدقيقة 45 من المباراة.

وعاد اللاعبون لأرضية الملعب بعد أن تم إنعاش المشجع ونقله للمستشفى وقاموا بإجراء عمليات الإحماء استعداداً لاستئناف المباراة.

يذكر أنه عند توقف المباراة كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق توتنهام على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة