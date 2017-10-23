النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشاركة الدولي التونسي حمدي النقاز تثير أزمة بين الأهلي والطائي

أثارت مشاركة الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي في مباراة الطائي ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ أزمة كبيرة لفريقه.

وأعلن النادي الأهلي مطلع الشهر الجاري تعاقده رسميًّا مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حرّ لنهاية الموسم الكروي الجاري.

وكان النقاز وقع لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، ولكن لم يتم قيده بسبب العقوبات على القلعة البيضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي حرمت النادي المصري من القيد لفترتي انتقالات؛ مما جعله ينتقل لصفوف الأهلي السعودي.

وأكد زبن الصادر نائب رئيس نادي الطائي أن فريقه تقدّم باحتجاج رسمي ضد الأهلي بسبب عدم قانونية مشاركة حمدي النقاز في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس.

وقال نائب رئيس الطائي في تصريحات تلفزيونية: "انتقال اللاعب التونسي لم يكن وهو لاعب حر، ومشاركته غير قانونية مع الأهلي، وتقدمنا باحتجاج رسمي".

وأضاف: فريقي حصل على وثائق تثبت أن حمدي النقاز انتقل مؤقتًا للأهلي من نادي الزمالك المصري، وليس كلاعب حر؛ وهو ما يعد مخالفًا.

يشار إلى أن الدولي التونسي حمدي النقاز قد شارك أمس في ثانية مبارياته مع الأهلي منذ انتقاله من نادي الزمالك؛ حيث سبق أن شارك في فوز فريقه التاريخي على الاتفاق برباعية نظيفة بالجولة الثامنة من دوري المحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مشاركة الدولي التونسي حمدي النقاز تثير أزمة بين الأهلي والطائي
سبق

أثارت مشاركة الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي في مباراة الطائي ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ أزمة كبيرة لفريقه.

وأعلن النادي الأهلي مطلع الشهر الجاري تعاقده رسميًّا مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حرّ لنهاية الموسم الكروي الجاري.

وكان النقاز وقع لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، ولكن لم يتم قيده بسبب العقوبات على القلعة البيضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي حرمت النادي المصري من القيد لفترتي انتقالات؛ مما جعله ينتقل لصفوف الأهلي السعودي.

وأكد زبن الصادر نائب رئيس نادي الطائي أن فريقه تقدّم باحتجاج رسمي ضد الأهلي بسبب عدم قانونية مشاركة حمدي النقاز في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس.

وقال نائب رئيس الطائي في تصريحات تلفزيونية: "انتقال اللاعب التونسي لم يكن وهو لاعب حر، ومشاركته غير قانونية مع الأهلي، وتقدمنا باحتجاج رسمي".

وأضاف: فريقي حصل على وثائق تثبت أن حمدي النقاز انتقل مؤقتًا للأهلي من نادي الزمالك المصري، وليس كلاعب حر؛ وهو ما يعد مخالفًا.

يشار إلى أن الدولي التونسي حمدي النقاز قد شارك أمس في ثانية مبارياته مع الأهلي منذ انتقاله من نادي الزمالك؛ حيث سبق أن شارك في فوز فريقه التاريخي على الاتفاق برباعية نظيفة بالجولة الثامنة من دوري المحترفين.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
07:05 PM

مشاركة الدولي التونسي حمدي النقاز تثير أزمة بين الأهلي والطائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,838

أثارت مشاركة الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي في مباراة الطائي ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ أزمة كبيرة لفريقه.

وأعلن النادي الأهلي مطلع الشهر الجاري تعاقده رسميًّا مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حرّ لنهاية الموسم الكروي الجاري.

وكان النقاز وقع لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، ولكن لم يتم قيده بسبب العقوبات على القلعة البيضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي حرمت النادي المصري من القيد لفترتي انتقالات؛ مما جعله ينتقل لصفوف الأهلي السعودي.

وأكد زبن الصادر نائب رئيس نادي الطائي أن فريقه تقدّم باحتجاج رسمي ضد الأهلي بسبب عدم قانونية مشاركة حمدي النقاز في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس.

وقال نائب رئيس الطائي في تصريحات تلفزيونية: "انتقال اللاعب التونسي لم يكن وهو لاعب حر، ومشاركته غير قانونية مع الأهلي، وتقدمنا باحتجاج رسمي".

وأضاف: فريقي حصل على وثائق تثبت أن حمدي النقاز انتقل مؤقتًا للأهلي من نادي الزمالك المصري، وليس كلاعب حر؛ وهو ما يعد مخالفًا.

يشار إلى أن الدولي التونسي حمدي النقاز قد شارك أمس في ثانية مبارياته مع الأهلي منذ انتقاله من نادي الزمالك؛ حيث سبق أن شارك في فوز فريقه التاريخي على الاتفاق برباعية نظيفة بالجولة الثامنة من دوري المحترفين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,386
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,979
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,087

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة