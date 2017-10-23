مشاركة الدولي التونسي حمدي النقاز تثير أزمة بين الأهلي والطائي

أثارت مشاركة الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي في مباراة الطائي ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ أزمة كبيرة لفريقه.

وأعلن النادي الأهلي مطلع الشهر الجاري تعاقده رسميًّا مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حرّ لنهاية الموسم الكروي الجاري.

وكان النقاز وقع لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، ولكن لم يتم قيده بسبب العقوبات على القلعة البيضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي حرمت النادي المصري من القيد لفترتي انتقالات؛ مما جعله ينتقل لصفوف الأهلي السعودي.

وأكد زبن الصادر نائب رئيس نادي الطائي أن فريقه تقدّم باحتجاج رسمي ضد الأهلي بسبب عدم قانونية مشاركة حمدي النقاز في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس.

وقال نائب رئيس الطائي في تصريحات تلفزيونية: "انتقال اللاعب التونسي لم يكن وهو لاعب حر، ومشاركته غير قانونية مع الأهلي، وتقدمنا باحتجاج رسمي".

وأضاف: فريقي حصل على وثائق تثبت أن حمدي النقاز انتقل مؤقتًا للأهلي من نادي الزمالك المصري، وليس كلاعب حر؛ وهو ما يعد مخالفًا.

يشار إلى أن الدولي التونسي حمدي النقاز قد شارك أمس في ثانية مبارياته مع الأهلي منذ انتقاله من نادي الزمالك؛ حيث سبق أن شارك في فوز فريقه التاريخي على الاتفاق برباعية نظيفة بالجولة الثامنة من دوري المحترفين.

