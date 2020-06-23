"التقاعد" توضح شروط حصول المستفيدين على معاش المتوفى المدني والعسكري

حدّدت المؤسسة الأقارب وفق نسب متغيرة وحسب العدد .. وقالت: يوزع بالتساوي

أكّدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه إذا تُوفي صاحب المعاش المدني، فإن المستفيدين من صاحب المعاش يستحقون معاشاً بقدر الحالي إذا كانوا ثلاثة أو أكثر وبقدر ثلاثة أرباعه في حال كانوا اثنين ونصفاً في حال كان المستفيد شخصاً واحداً، ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها بـ "تويتر": إن المستفيدين من صاحب المعاش المدني هم: الزوج أو الزوجة والأب أو الأم والابن أو البنت والأخ أو الأخت والجد أو الجدة وابن وبنت الابن الذي تُوفي في حياة صاحب المعاش.

وأضافت: بالنسبة للتقاعد العسكري، فإنه إذا تُوفي صاحب المعاش يستحق المستفيدون معاشاً بقدر الموجود في حياته كمعاش يقسم بينهم بالتساوي.

وتابعت: إن المستفيدين من صاحب المعاش العسكري هم: الزوجة أو الأم والابن أو الأب والبنت أو الأخ والأخت أو الجدة وابن وبنت الابن الذي تُوفي في حياة صاحب المعاش.

ولفتت إلى أنه فيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمداً في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.