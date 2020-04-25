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رغم تخفيف إجراءات "كورونا".. الأردن يطالب مواطنيه بلبس الكمامات في الأماكن العامة

"جابر" لم يبين ما إذا كان هناك توجه لفرض عقوبات

طالب وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (السبت)، جميع المواطنين بارتداء كمامات الحماية في الأماكن العامة للوقاية من وباء "كوفيد-19"، وذلك بعدما بدأت السلطات تخفيف إجراءات حظر التجوال والإغلاق.

وأوضح "جابر" في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن هذا المرض ينتقل عن طريق الملامسة المباشرة للأسطح وعن طريق الرذاذ خلال الكلام المباشر عن قرب، ويجب على الجميع لبس كمامة خاصة.

ولم يبين الوزير ما إذا كان هناك توجه لفرض عقوبات على المخالفين.

وعادة، لا يرتدي الكمامات جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق في الساعات المسموح بها خلال حظر التجوال، وسط ميل إلى التساهل في احترام إجراءات التباعد الاجتماعي أو العزل.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس (آذار) الماضي حظر تجوال شاملًا ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة مخاطر تفشي "كوفيد-19".

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

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رغم تخفيف إجراءات "كورونا".. الأردن يطالب مواطنيه بلبس الكمامات في الأماكن العامة
سبق

طالب وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (السبت)، جميع المواطنين بارتداء كمامات الحماية في الأماكن العامة للوقاية من وباء "كوفيد-19"، وذلك بعدما بدأت السلطات تخفيف إجراءات حظر التجوال والإغلاق.

وأوضح "جابر" في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن هذا المرض ينتقل عن طريق الملامسة المباشرة للأسطح وعن طريق الرذاذ خلال الكلام المباشر عن قرب، ويجب على الجميع لبس كمامة خاصة.

ولم يبين الوزير ما إذا كان هناك توجه لفرض عقوبات على المخالفين.

وعادة، لا يرتدي الكمامات جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق في الساعات المسموح بها خلال حظر التجوال، وسط ميل إلى التساهل في احترام إجراءات التباعد الاجتماعي أو العزل.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس (آذار) الماضي حظر تجوال شاملًا ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة مخاطر تفشي "كوفيد-19".

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
08:47 PM

رغم تخفيف إجراءات "كورونا".. الأردن يطالب مواطنيه بلبس الكمامات في الأماكن العامة

"جابر" لم يبين ما إذا كان هناك توجه لفرض عقوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (السبت)، جميع المواطنين بارتداء كمامات الحماية في الأماكن العامة للوقاية من وباء "كوفيد-19"، وذلك بعدما بدأت السلطات تخفيف إجراءات حظر التجوال والإغلاق.

وأوضح "جابر" في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن هذا المرض ينتقل عن طريق الملامسة المباشرة للأسطح وعن طريق الرذاذ خلال الكلام المباشر عن قرب، ويجب على الجميع لبس كمامة خاصة.

ولم يبين الوزير ما إذا كان هناك توجه لفرض عقوبات على المخالفين.

وعادة، لا يرتدي الكمامات جميع الأشخاص الذين يخرجون للتسوق في الساعات المسموح بها خلال حظر التجوال، وسط ميل إلى التساهل في احترام إجراءات التباعد الاجتماعي أو العزل.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس (آذار) الماضي حظر تجوال شاملًا ضمن إجراءات اتخذتها لمواجهة مخاطر تفشي "كوفيد-19".

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

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