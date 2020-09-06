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شرطة الرياض: القبض على 4 وافدين امتهنوا تزوير الإقامات وبيعها على مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود

عُثر بحوزتهم على 371 رخصة إقامة مزوَّرة و250 قطعة من أدوات التزوير

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزوير وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكوَّن من (أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع؛ امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامَي الإقامة والعمل، وأمن الحدود. وقد اتخذوا من مقر سكنهم وسط مدينة الرياض وكرًا لممارسة نشاطهم، وعُثر بحوزتهم على (371) رخصة إقامة مزورة، إضافة إلى 250 قطعة من مواد ومستلزمات وأدوات التزوير؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض: القبض على 4 وافدين امتهنوا تزوير الإقامات وبيعها على مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزوير وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكوَّن من (أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع؛ امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامَي الإقامة والعمل، وأمن الحدود. وقد اتخذوا من مقر سكنهم وسط مدينة الرياض وكرًا لممارسة نشاطهم، وعُثر بحوزتهم على (371) رخصة إقامة مزورة، إضافة إلى 250 قطعة من مواد ومستلزمات وأدوات التزوير؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
08:34 PM

شرطة الرياض: القبض على 4 وافدين امتهنوا تزوير الإقامات وبيعها على مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود

عُثر بحوزتهم على 371 رخصة إقامة مزوَّرة و250 قطعة من أدوات التزوير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزوير وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن الإطاحة بتشكيل عصابي مكوَّن من (أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع؛ امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامَي الإقامة والعمل، وأمن الحدود. وقد اتخذوا من مقر سكنهم وسط مدينة الرياض وكرًا لممارسة نشاطهم، وعُثر بحوزتهم على (371) رخصة إقامة مزورة، إضافة إلى 250 قطعة من مواد ومستلزمات وأدوات التزوير؛ فجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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