النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يجمع 4.4 مليار دولار.. بريطانيا تستضيف مؤتمراً دولياً لتخفيف الأزمة الإنسانية في أفغانستان

تُخصص لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستشترك مع الأمم المتحدة، في استضافة مؤتمر دولي الشهر المقبل؛ للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

ويهدف المؤتمر الافتراضي إلى مساعدة الأمم المتحدة في جمع 4.4 مليار دولار لأفغانستان، وهو أكبر مبلغ تسعى المنظمة لجمعه لصالح دولة واحدة، وفقاً لـ"رويترز".

ولفتت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إلى أن حجم الاحتياجات لا مثيل له، وستكون عواقب التقاعس عن المساعدة مدمرة.

وبينت "تراس" أن بريطانيا عازمة على قيادة الجهود العالمية، وستجمع الحلفاء الدوليين لزيادة المعونات الحيوية، لتوفير الغذاء، والمأوى، والخدمات الصحية، وحماية النساء والفتيات، ودعم الاستقرار في المنطقة.

وقُطع معظم المساعدات الأجنبية، بعد أن أطاحت حركة طالبان بالحكومة في الصيف الماضي.

وتقدر الأمم المتحدة أن 98 في المائة من الأفغان لا يحصلون على القدر الكافي من الطعام، في حين لم تعد المستشفيات والمدارس قادرة على دفع رواتب موظفيها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
يجمع 4.4 مليار دولار.. بريطانيا تستضيف مؤتمراً دولياً لتخفيف الأزمة الإنسانية في أفغانستان
سبق

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستشترك مع الأمم المتحدة، في استضافة مؤتمر دولي الشهر المقبل؛ للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

ويهدف المؤتمر الافتراضي إلى مساعدة الأمم المتحدة في جمع 4.4 مليار دولار لأفغانستان، وهو أكبر مبلغ تسعى المنظمة لجمعه لصالح دولة واحدة، وفقاً لـ"رويترز".

ولفتت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إلى أن حجم الاحتياجات لا مثيل له، وستكون عواقب التقاعس عن المساعدة مدمرة.

وبينت "تراس" أن بريطانيا عازمة على قيادة الجهود العالمية، وستجمع الحلفاء الدوليين لزيادة المعونات الحيوية، لتوفير الغذاء، والمأوى، والخدمات الصحية، وحماية النساء والفتيات، ودعم الاستقرار في المنطقة.

وقُطع معظم المساعدات الأجنبية، بعد أن أطاحت حركة طالبان بالحكومة في الصيف الماضي.

وتقدر الأمم المتحدة أن 98 في المائة من الأفغان لا يحصلون على القدر الكافي من الطعام، في حين لم تعد المستشفيات والمدارس قادرة على دفع رواتب موظفيها.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
07:04 PM

يجمع 4.4 مليار دولار.. بريطانيا تستضيف مؤتمراً دولياً لتخفيف الأزمة الإنسانية في أفغانستان

تُخصص لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
805

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستشترك مع الأمم المتحدة، في استضافة مؤتمر دولي الشهر المقبل؛ للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

ويهدف المؤتمر الافتراضي إلى مساعدة الأمم المتحدة في جمع 4.4 مليار دولار لأفغانستان، وهو أكبر مبلغ تسعى المنظمة لجمعه لصالح دولة واحدة، وفقاً لـ"رويترز".

ولفتت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إلى أن حجم الاحتياجات لا مثيل له، وستكون عواقب التقاعس عن المساعدة مدمرة.

وبينت "تراس" أن بريطانيا عازمة على قيادة الجهود العالمية، وستجمع الحلفاء الدوليين لزيادة المعونات الحيوية، لتوفير الغذاء، والمأوى، والخدمات الصحية، وحماية النساء والفتيات، ودعم الاستقرار في المنطقة.

وقُطع معظم المساعدات الأجنبية، بعد أن أطاحت حركة طالبان بالحكومة في الصيف الماضي.

وتقدر الأمم المتحدة أن 98 في المائة من الأفغان لا يحصلون على القدر الكافي من الطعام، في حين لم تعد المستشفيات والمدارس قادرة على دفع رواتب موظفيها.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,978
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,487
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,156
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة