الفتح ينهي تحضيراته للحزم.. والإدارة تتكفل بتذاكر المباراة بمناسبة اليوم الوطني

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة ضيفه الحزم غداً السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة (هي لنا دار).



وركز المدير الفني السيد يانييك فيربرا على الجوانب التكتيكية والفنية في الحصة التدريبية كما فرض على اللاعبين التكتيك الذي ينتهجه في المباراة، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة.



ومن جهة أخرى تكفلت الإدارة الفتحاوية بتذاكر مباراة الحزم، وتعد فعاليات وطنية متنوعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.