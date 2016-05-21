منسوبو "الصحة" يشتكون من قرار رفع أسعار إيجار إسكان مستشفى الملك فهد بجازان

"دراج" قال إنه تم تطبيق النظام على المخالفين بعد إعطائهم مهلة منذ عامَيْن

رفعت إدارة المدينة السكنية بمستشفى الملك فهد المركزي سعر الإيجار على المستفيدين من منسوبي الصحة بجازان بشكل أثقل كاهلهم، وخصوصًا أن بعضهم تكلف قيمة صيانة عالية بعد أن وجدوها في حالة متدهورة.

وفي التفاصيل، طالب المتضررون الوزارة بالتدخل لإيقاف قرار الإدارة التي لم تستند إلى تعميم من الوزارة أو خلافه، حسب الشكوى التي وردت لـ"سبق".

وتلقى منسوبو مستشفى الملك فهد الساكنون بالمدينة السكنية إشعارًا من إدارة السكن بالمستشفى بأنه بدءًا من شهر شوال سيتم تطبيق تسعيرة جديدة على الساكنين بزيادة 100 %، على الرغم من عدم وجود أي تعميم من إدارة الإسكان بالوزارة يخص هذا الارتفاع.

وتساءل السكان: هل هذا التطبيق داخلي، يخص منسوبي منطقة جازان فقط، على الرغم من صعوبة الحصول على سكن للبعض؟ وهل هذه التسعيرة تشمل جميع مدن السعودية باعتماد الوزارة أم أنه تنظيم داخلي يخص منطقة جازان فقط، ويزيد معاناة منسوبي المنشآت الصحية؟

مبينين أيضًا أن المعلومة التي لديهم هي ‏أن المدن السكنية بالوزارة تستقطع فقط نسبة 10 % بالنسبة للسكن غير المؤثث و20 % للسكن المؤثث، ولا يزال إلى الآن، ولم يصلهم تعميم وزاري بخصوصه، أو ما يخالفه، وهو منفذ في عدد مدن السعودية.

ومن جهته، قال المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج لـ"سبق": إشارة إلى استفساركم بخصوص شكاوى الموظفين الساكنين بإسكان مستشفى الملك فهد المركزي بجازان نوضح لكم أنه يوجد عدد من المخالفين لأنظمة الإسكان، وتم مخاطبتهم بخطابات متكررة، وإعطاؤهم المهلة الكافية التي امتدت أكثر من عامَيْن لإخلاء الإسكان، ولكن لم يتم الامتثال والتقيد بتلك الأنظمة.

وتابع: تم تطبيق مواد النظام الخاصة بهذه المخالفات، وفرض الغرامة بالقيمة السوقية السائدة للوحدة السكنية، مع مراعاة المادة الـ١١ في احتساب القيمة، ويؤخذ في الاعتبار أن الفيلات والشقق مخصصة لفئات معينة، حددها النظام.

واختتم: في حالة وجود اعتراض على القرار فلهم التواصل مع الرقم الوزاري 920009080 المخصص لشكاوى الموظفين، أو تقديم اعتراضهم من خلال لجنة النظر في تظلمات الموظفين المشكَّلة بقرار وزاري.