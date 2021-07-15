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13 ألف جولة رقابية خلال أسبوعين بالطائف تغلق 13 مرفقاً مخالفاً

60 فرقة ميدانية تعمل على متابعة الأنشطة التجارية والغذائية

عزّزت أمانة الطائف أعمالها الرقابية، ووفرت 60 فرقة ميدانية تتبع للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية.

وتعمل الفرق على متابعة الأنشطة التجارية والغذائية بالمواقع السياحية والأماكن ذات الارتياد، وعلى الطرق العامة والسريعة، كما تقوم بمتابعة التزام المرافق التجارية بالاشتراطات الصحية، وامتثالها للإجراءات والتدابير الوقائية؛ لرفع كفاءة المعروضات وسلامة الأغذية.

ووجّه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي الوكالات المختصة والبلديات والإدارات الإشرافية بتكثيف الجهد الرقابي بكل المحاور مع مضاعفة الجولات الرقابية بالمواقع السياحية ومواقيت الحج والعمرة.

وأنجزت البلديات الفرعية أكثر من 13 ألف جولة رقابية خلال أسبوعين؛ شملت الجولات الوقوف على المطاعم، والمطابخ، ومحلات التموينات، والبوفيهات، والمغاسل، والمخابز والملاحم، والمرافق التجارية بالمنتجعات السياحية، والأسواق والمجمعات التجارية، والمحال بمحطات الوقود، ومواقيت الحج والعمرة.

وأغلقت الفرق 13 مرفقاً مخالفاً تهاونت في الامتثال باللوائح والتعليمات البلدية بالإضافة الى إغلاق مسلخ للدواجن داخل استراحة شعبية وضبط أكثر من 80 مخالفة للاشتراطات الصحية شملت تدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير، وانتهاء صلاحية المواد الغذائية، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وعرض الأطعمة بشكل يعرضها للتلف والفساد، كما تم ضبط 12 مخالفة للإجراءات الاحترازية؛ منها عدم تطبيق التباعد الجسدي وعدم التقيد بقياس دراجات الحرارة وعدم التقيد بالوسائل الوقائية لمنع انتشار العدوى بين العاملين.

وتستمر الحملات الرقابية وفق توجيه أمين الطائف طوال إجازة الحج وعلى مدار الساعة وفق خطة متابعة (صباحية ومسائية)؛ لتعزيز الجهود الرقابية لتغطي خلال الفترة المقبلة؛ حفاظاً على السلامة العامة ومنع أي تجاوزات تطال الصحة العامة.

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13 ألف جولة رقابية خلال أسبوعين بالطائف تغلق 13 مرفقاً مخالفاً
سبق

عزّزت أمانة الطائف أعمالها الرقابية، ووفرت 60 فرقة ميدانية تتبع للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية.

وتعمل الفرق على متابعة الأنشطة التجارية والغذائية بالمواقع السياحية والأماكن ذات الارتياد، وعلى الطرق العامة والسريعة، كما تقوم بمتابعة التزام المرافق التجارية بالاشتراطات الصحية، وامتثالها للإجراءات والتدابير الوقائية؛ لرفع كفاءة المعروضات وسلامة الأغذية.

ووجّه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي الوكالات المختصة والبلديات والإدارات الإشرافية بتكثيف الجهد الرقابي بكل المحاور مع مضاعفة الجولات الرقابية بالمواقع السياحية ومواقيت الحج والعمرة.

وأنجزت البلديات الفرعية أكثر من 13 ألف جولة رقابية خلال أسبوعين؛ شملت الجولات الوقوف على المطاعم، والمطابخ، ومحلات التموينات، والبوفيهات، والمغاسل، والمخابز والملاحم، والمرافق التجارية بالمنتجعات السياحية، والأسواق والمجمعات التجارية، والمحال بمحطات الوقود، ومواقيت الحج والعمرة.

وأغلقت الفرق 13 مرفقاً مخالفاً تهاونت في الامتثال باللوائح والتعليمات البلدية بالإضافة الى إغلاق مسلخ للدواجن داخل استراحة شعبية وضبط أكثر من 80 مخالفة للاشتراطات الصحية شملت تدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير، وانتهاء صلاحية المواد الغذائية، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وعرض الأطعمة بشكل يعرضها للتلف والفساد، كما تم ضبط 12 مخالفة للإجراءات الاحترازية؛ منها عدم تطبيق التباعد الجسدي وعدم التقيد بقياس دراجات الحرارة وعدم التقيد بالوسائل الوقائية لمنع انتشار العدوى بين العاملين.

وتستمر الحملات الرقابية وفق توجيه أمين الطائف طوال إجازة الحج وعلى مدار الساعة وفق خطة متابعة (صباحية ومسائية)؛ لتعزيز الجهود الرقابية لتغطي خلال الفترة المقبلة؛ حفاظاً على السلامة العامة ومنع أي تجاوزات تطال الصحة العامة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
12:50 PM

13 ألف جولة رقابية خلال أسبوعين بالطائف تغلق 13 مرفقاً مخالفاً

60 فرقة ميدانية تعمل على متابعة الأنشطة التجارية والغذائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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عزّزت أمانة الطائف أعمالها الرقابية، ووفرت 60 فرقة ميدانية تتبع للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية.

وتعمل الفرق على متابعة الأنشطة التجارية والغذائية بالمواقع السياحية والأماكن ذات الارتياد، وعلى الطرق العامة والسريعة، كما تقوم بمتابعة التزام المرافق التجارية بالاشتراطات الصحية، وامتثالها للإجراءات والتدابير الوقائية؛ لرفع كفاءة المعروضات وسلامة الأغذية.

ووجّه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي الوكالات المختصة والبلديات والإدارات الإشرافية بتكثيف الجهد الرقابي بكل المحاور مع مضاعفة الجولات الرقابية بالمواقع السياحية ومواقيت الحج والعمرة.

وأنجزت البلديات الفرعية أكثر من 13 ألف جولة رقابية خلال أسبوعين؛ شملت الجولات الوقوف على المطاعم، والمطابخ، ومحلات التموينات، والبوفيهات، والمغاسل، والمخابز والملاحم، والمرافق التجارية بالمنتجعات السياحية، والأسواق والمجمعات التجارية، والمحال بمحطات الوقود، ومواقيت الحج والعمرة.

وأغلقت الفرق 13 مرفقاً مخالفاً تهاونت في الامتثال باللوائح والتعليمات البلدية بالإضافة الى إغلاق مسلخ للدواجن داخل استراحة شعبية وضبط أكثر من 80 مخالفة للاشتراطات الصحية شملت تدني مستوى النظافة وسوء بيئة التحضير، وانتهاء صلاحية المواد الغذائية، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وعرض الأطعمة بشكل يعرضها للتلف والفساد، كما تم ضبط 12 مخالفة للإجراءات الاحترازية؛ منها عدم تطبيق التباعد الجسدي وعدم التقيد بقياس دراجات الحرارة وعدم التقيد بالوسائل الوقائية لمنع انتشار العدوى بين العاملين.

وتستمر الحملات الرقابية وفق توجيه أمين الطائف طوال إجازة الحج وعلى مدار الساعة وفق خطة متابعة (صباحية ومسائية)؛ لتعزيز الجهود الرقابية لتغطي خلال الفترة المقبلة؛ حفاظاً على السلامة العامة ومنع أي تجاوزات تطال الصحة العامة.

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