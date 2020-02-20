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الخارجية البريطانية تحذر رعاياها من مغادرة السفينة اليابانية الموبوءة بكورونا

من المقرر أن تقلهم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري

حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها العالقين في السفينة الموبوءة بفايروس كورونا المستجد قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية؛ من مغادرتها.

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، في بيان؛ أنه لن يُسمح للركاب البريطانيين الذين يغادرون السفينة بالصعود على متن رحلة جوية لإجلاء رعايا بريطانيين من المقرر أن تقلّهم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأفادت الوزارة أنها تخطط لإرسال طائرة إجلاء من طوكيو إلى بريطانيا، في أقرب وقت ممكن لتقلّ البريطانيين الموجودين على متن سفينة "دايموند برنسيس" الموبوءة، معربة عن أملها في أن يتم إرسال الطائرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في انتظار الحصول على إذن من السلطات اليابانية.

وأضاف البيان: أنه رغم ذلك يوجد احتمال بأن الأشخاص الذين يغادرون السفينة لن يتمكّنوا من صعود طائرة الإجلاء.

وزارة الخارجية البريطانية السفينة اليابانية الموبوءة بكورونا

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الخارجية البريطانية تحذر رعاياها من مغادرة السفينة اليابانية الموبوءة بكورونا
سبق

حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها العالقين في السفينة الموبوءة بفايروس كورونا المستجد قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية؛ من مغادرتها.

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، في بيان؛ أنه لن يُسمح للركاب البريطانيين الذين يغادرون السفينة بالصعود على متن رحلة جوية لإجلاء رعايا بريطانيين من المقرر أن تقلّهم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأفادت الوزارة أنها تخطط لإرسال طائرة إجلاء من طوكيو إلى بريطانيا، في أقرب وقت ممكن لتقلّ البريطانيين الموجودين على متن سفينة "دايموند برنسيس" الموبوءة، معربة عن أملها في أن يتم إرسال الطائرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في انتظار الحصول على إذن من السلطات اليابانية.

وأضاف البيان: أنه رغم ذلك يوجد احتمال بأن الأشخاص الذين يغادرون السفينة لن يتمكّنوا من صعود طائرة الإجلاء.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
05:46 PM

الخارجية البريطانية تحذر رعاياها من مغادرة السفينة اليابانية الموبوءة بكورونا

من المقرر أن تقلهم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها العالقين في السفينة الموبوءة بفايروس كورونا المستجد قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية؛ من مغادرتها.

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية، في بيان؛ أنه لن يُسمح للركاب البريطانيين الذين يغادرون السفينة بالصعود على متن رحلة جوية لإجلاء رعايا بريطانيين من المقرر أن تقلّهم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأفادت الوزارة أنها تخطط لإرسال طائرة إجلاء من طوكيو إلى بريطانيا، في أقرب وقت ممكن لتقلّ البريطانيين الموجودين على متن سفينة "دايموند برنسيس" الموبوءة، معربة عن أملها في أن يتم إرسال الطائرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في انتظار الحصول على إذن من السلطات اليابانية.

وأضاف البيان: أنه رغم ذلك يوجد احتمال بأن الأشخاص الذين يغادرون السفينة لن يتمكّنوا من صعود طائرة الإجلاء.

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