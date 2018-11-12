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مكة.. بلدية العزيزية تزيل تعديات على 10 آلاف متر أحواش مخالفة بالحسينية

لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية وتشكل تشويهاً للمنظر العام وتعطل التنمية

نفّذت لجنة التعديات ببلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة بمشاركة الجهات الأمنية حملةً موسعةً لإزالة عدد من التعديات والأبنية المخالفة بمنطقة الحسينية تمكنت خلالها من إزالة عدد كبير من الأحواش وغرف وأبنية شعبية المخالفة، حيث بلغت المساحات التي أزيلت 10 آلاف متر مربع.

وأكدت بلدية العزيزية الفرعية أن الفِرَق الميدانية تقوم بجولات مستمرة على المواقع التي توجد فيها هذه التعديات في المخططات التابعة للمنطقة، وبمشاركة الجهات الأمنية؛ بهدف متابعة ومراقبة تلك المواقع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تشكل ضرراً على السكان.

وأشارت البلدية إلى أن هناك توجيهات بإزالة كل المواقع المخالفة التي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية، وتشكل تشويهاً للمنظر العام وتعطيلاً للتنمية، مؤكدةً أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات.

وأضافت أنها لن تتوانى عن مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية بصورة مستمرة في هذه المناطق؛ للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية في المنطقة التابعة لبلدية العزيزية.

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مكة.. بلدية العزيزية تزيل تعديات على 10 آلاف متر أحواش مخالفة بالحسينية
سبق

نفّذت لجنة التعديات ببلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة بمشاركة الجهات الأمنية حملةً موسعةً لإزالة عدد من التعديات والأبنية المخالفة بمنطقة الحسينية تمكنت خلالها من إزالة عدد كبير من الأحواش وغرف وأبنية شعبية المخالفة، حيث بلغت المساحات التي أزيلت 10 آلاف متر مربع.

وأكدت بلدية العزيزية الفرعية أن الفِرَق الميدانية تقوم بجولات مستمرة على المواقع التي توجد فيها هذه التعديات في المخططات التابعة للمنطقة، وبمشاركة الجهات الأمنية؛ بهدف متابعة ومراقبة تلك المواقع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تشكل ضرراً على السكان.

وأشارت البلدية إلى أن هناك توجيهات بإزالة كل المواقع المخالفة التي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية، وتشكل تشويهاً للمنظر العام وتعطيلاً للتنمية، مؤكدةً أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات.

وأضافت أنها لن تتوانى عن مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية بصورة مستمرة في هذه المناطق؛ للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية في المنطقة التابعة لبلدية العزيزية.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
07:52 PM

مكة.. بلدية العزيزية تزيل تعديات على 10 آلاف متر أحواش مخالفة بالحسينية

لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية وتشكل تشويهاً للمنظر العام وتعطل التنمية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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2,520

نفّذت لجنة التعديات ببلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة بمشاركة الجهات الأمنية حملةً موسعةً لإزالة عدد من التعديات والأبنية المخالفة بمنطقة الحسينية تمكنت خلالها من إزالة عدد كبير من الأحواش وغرف وأبنية شعبية المخالفة، حيث بلغت المساحات التي أزيلت 10 آلاف متر مربع.

وأكدت بلدية العزيزية الفرعية أن الفِرَق الميدانية تقوم بجولات مستمرة على المواقع التي توجد فيها هذه التعديات في المخططات التابعة للمنطقة، وبمشاركة الجهات الأمنية؛ بهدف متابعة ومراقبة تلك المواقع والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قد تشكل ضرراً على السكان.

وأشارت البلدية إلى أن هناك توجيهات بإزالة كل المواقع المخالفة التي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية، وتشكل تشويهاً للمنظر العام وتعطيلاً للتنمية، مؤكدةً أنه لا تهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أي تعديات أو تجاوزات.

وأضافت أنها لن تتوانى عن مراقبة كل الأحياء والمخططات السكنية بصورة مستمرة في هذه المناطق؛ للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية في المنطقة التابعة لبلدية العزيزية.

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