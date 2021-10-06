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كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا

ارتفع مجموع الإصابات في القارّة الأفريقية بفيروس كورونا إلى 8 ملايين و351 ألفًا و133 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 212 ألفًا و799 حالة.

وأوضح المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا تعد من الدول الأكثر إصابة في القارة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا
سبق

ارتفع مجموع الإصابات في القارّة الأفريقية بفيروس كورونا إلى 8 ملايين و351 ألفًا و133 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 212 ألفًا و799 حالة.

وأوضح المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا تعد من الدول الأكثر إصابة في القارة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
05:11 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:23 PM

كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع مجموع الإصابات في القارّة الأفريقية بفيروس كورونا إلى 8 ملايين و351 ألفًا و133 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 212 ألفًا و799 حالة.

وأوضح المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا تعد من الدول الأكثر إصابة في القارة.

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