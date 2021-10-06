كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز الـ8 ملايين والضحايا 213 ألفًا

ارتفع مجموع الإصابات في القارّة الأفريقية بفيروس كورونا إلى 8 ملايين و351 ألفًا و133 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 212 ألفًا و799 حالة.

وأوضح المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا تعد من الدول الأكثر إصابة في القارة.