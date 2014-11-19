تنبيه لـ "المركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة عسير
تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.. حتى الساعة الـ ٧ مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
تنبيه لـ "المركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة عسير
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-19
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
01:17 PM
تنبيه لـ "المركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة عسير
تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.. حتى الساعة الـ ٧ مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.