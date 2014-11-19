تنبيه لـ "المركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية.. حتى الساعة الـ ٧ مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.