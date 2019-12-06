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نجاة 5 من المشاركين في منتدى الإعلام إثر سقوط مصعد كهربائي

معلومات عن توجههم لرفع شكوى ضد الفندق

نجا عدد من المشاركين في منتدى الإعلام السعودي، الذي انتهت أعماله الثلاثاء الماضي، بالرياض من حادثة سقوط مروعة لمصعد الفندق الذي أقيمت به الفعاليات (تحتفظ سبق باسمه)، ونجم عنها رضوض وإصابات من خفيفة إلى متوسطة.

وقدم المنتدى اعتذاره عن الحادثة للمصابين، فيما علمت "سبق" عن توجه المتضررين إلى رفع دعوى قضائية ضد الفندق؛ لعدم تفاعله مع الحادثة أو الاعتذار، إضافة إلى ضعف صيانة المصاعد التي كادت أن تودي بحياتهم.

وعلمت "سبق" أن من كانوا داخل المصعد هم مدير مشروع منتدى الإعلام السعودي عبدالعزيز الغرابي، ومستشار وزير الإعلام وكيل الوزارة خالد أبو علي، وعضو مجلس إدارة "عكاظ"، ورئيس التحرير السابق، وأستاذ الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، أحمد سند اليوسف، ونائب رئيس مجلس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس تحرير صحيفة المدينة فهد حسن آل عقران، ومستشار وزير الإعلام سليمان أبو حسين، والمهندس باسل أبوحمدان.

منتدى الإعلام السعودي حادثة سقوط مصعد بفندق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاة 5 من المشاركين في منتدى الإعلام إثر سقوط مصعد كهربائي
سبق

نجا عدد من المشاركين في منتدى الإعلام السعودي، الذي انتهت أعماله الثلاثاء الماضي، بالرياض من حادثة سقوط مروعة لمصعد الفندق الذي أقيمت به الفعاليات (تحتفظ سبق باسمه)، ونجم عنها رضوض وإصابات من خفيفة إلى متوسطة.

وقدم المنتدى اعتذاره عن الحادثة للمصابين، فيما علمت "سبق" عن توجه المتضررين إلى رفع دعوى قضائية ضد الفندق؛ لعدم تفاعله مع الحادثة أو الاعتذار، إضافة إلى ضعف صيانة المصاعد التي كادت أن تودي بحياتهم.

وعلمت "سبق" أن من كانوا داخل المصعد هم مدير مشروع منتدى الإعلام السعودي عبدالعزيز الغرابي، ومستشار وزير الإعلام وكيل الوزارة خالد أبو علي، وعضو مجلس إدارة "عكاظ"، ورئيس التحرير السابق، وأستاذ الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، أحمد سند اليوسف، ونائب رئيس مجلس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس تحرير صحيفة المدينة فهد حسن آل عقران، ومستشار وزير الإعلام سليمان أبو حسين، والمهندس باسل أبوحمدان.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
08:09 PM

نجاة 5 من المشاركين في منتدى الإعلام إثر سقوط مصعد كهربائي

معلومات عن توجههم لرفع شكوى ضد الفندق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجا عدد من المشاركين في منتدى الإعلام السعودي، الذي انتهت أعماله الثلاثاء الماضي، بالرياض من حادثة سقوط مروعة لمصعد الفندق الذي أقيمت به الفعاليات (تحتفظ سبق باسمه)، ونجم عنها رضوض وإصابات من خفيفة إلى متوسطة.

وقدم المنتدى اعتذاره عن الحادثة للمصابين، فيما علمت "سبق" عن توجه المتضررين إلى رفع دعوى قضائية ضد الفندق؛ لعدم تفاعله مع الحادثة أو الاعتذار، إضافة إلى ضعف صيانة المصاعد التي كادت أن تودي بحياتهم.

وعلمت "سبق" أن من كانوا داخل المصعد هم مدير مشروع منتدى الإعلام السعودي عبدالعزيز الغرابي، ومستشار وزير الإعلام وكيل الوزارة خالد أبو علي، وعضو مجلس إدارة "عكاظ"، ورئيس التحرير السابق، وأستاذ الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، أحمد سند اليوسف، ونائب رئيس مجلس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس تحرير صحيفة المدينة فهد حسن آل عقران، ومستشار وزير الإعلام سليمان أبو حسين، والمهندس باسل أبوحمدان.

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