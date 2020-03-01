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رئيس مجلس علماء باكستان يؤكّد حرص المملكة على سلامة المعتمرين

نوّه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بشأن تعليق تأشيرات العمرة مؤقتاً

نوّه رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر الأشرفي؛ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن تعليق تأشيرات العمرة والزيارة مؤقتاً بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً من المملكة على سلامة المعتمرين والزوّار، في إطار رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقال: "إن المملكة تبذل كل ما في وسعها لخدمة ضيوف الرحمن وحمايتهم والحرص على سلامتهم، امتداداً لدورها الرائد في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتنفيذ المشاريع الكبيرة والنوعية في الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدّسة".

وسأل رئيس مجلس علماء باكستان، الله تعالى، أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لنصرة قضايا الأمة الإسلامية، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.

رئيس مجلس علماء باكستان حافظ محمد طاهر الأشرفي تأشيرة العمرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس مجلس علماء باكستان يؤكّد حرص المملكة على سلامة المعتمرين
سبق

نوّه رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر الأشرفي؛ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن تعليق تأشيرات العمرة والزيارة مؤقتاً بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً من المملكة على سلامة المعتمرين والزوّار، في إطار رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقال: "إن المملكة تبذل كل ما في وسعها لخدمة ضيوف الرحمن وحمايتهم والحرص على سلامتهم، امتداداً لدورها الرائد في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتنفيذ المشاريع الكبيرة والنوعية في الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدّسة".

وسأل رئيس مجلس علماء باكستان، الله تعالى، أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لنصرة قضايا الأمة الإسلامية، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
12:04 PM

رئيس مجلس علماء باكستان يؤكّد حرص المملكة على سلامة المعتمرين

نوّه بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بشأن تعليق تأشيرات العمرة مؤقتاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوّه رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر الأشرفي؛ بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن تعليق تأشيرات العمرة والزيارة مؤقتاً بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً من المملكة على سلامة المعتمرين والزوّار، في إطار رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين.

وقال: "إن المملكة تبذل كل ما في وسعها لخدمة ضيوف الرحمن وحمايتهم والحرص على سلامتهم، امتداداً لدورها الرائد في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتنفيذ المشاريع الكبيرة والنوعية في الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدّسة".

وسأل رئيس مجلس علماء باكستان، الله تعالى، أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لنصرة قضايا الأمة الإسلامية، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.

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