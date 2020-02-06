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"الحضرمي" يبحث مع السفير الأمريكي باليمن عرقلة "الحوثي" لعمل المنظمات الدولية بالبلاد

أكد ضرورة إيصال رسالة واضحة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي لردع الميليشيا

التقى وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم بالسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل.

وتفصيلاً، بحث الجانبان، مستجدات الأوضاع في اليمن خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني واستمرار انتهاكات وعرقلة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لعمل المنظمات الدولية العاملة في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.


وشدد الوزير اليمني على ضرورة إيصال رسالة واضحة وقوية وموحدة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لهذه الميليشيات لردعها عن الاستمرار في ارتكاب هذه الانتهاكات التي تزيد من معاناة اليمنيين.

وأكد "الحضرمي" أن حكومته ملتزمة بتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إدراكاً منها بأهمية دورها في التخفيف من معاناة اليمنيين.

وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل مليشيا الحوثي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الحضرمي" يبحث مع السفير الأمريكي باليمن عرقلة "الحوثي" لعمل المنظمات الدولية بالبلاد
سبق

التقى وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم بالسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل.

وتفصيلاً، بحث الجانبان، مستجدات الأوضاع في اليمن خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني واستمرار انتهاكات وعرقلة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لعمل المنظمات الدولية العاملة في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.


وشدد الوزير اليمني على ضرورة إيصال رسالة واضحة وقوية وموحدة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لهذه الميليشيات لردعها عن الاستمرار في ارتكاب هذه الانتهاكات التي تزيد من معاناة اليمنيين.

وأكد "الحضرمي" أن حكومته ملتزمة بتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إدراكاً منها بأهمية دورها في التخفيف من معاناة اليمنيين.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
12:38 AM

"الحضرمي" يبحث مع السفير الأمريكي باليمن عرقلة "الحوثي" لعمل المنظمات الدولية بالبلاد

أكد ضرورة إيصال رسالة واضحة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي لردع الميليشيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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التقى وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم بالسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل.

وتفصيلاً، بحث الجانبان، مستجدات الأوضاع في اليمن خاصة فيما يتعلق بالوضع الإنساني واستمرار انتهاكات وعرقلة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لعمل المنظمات الدولية العاملة في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.


وشدد الوزير اليمني على ضرورة إيصال رسالة واضحة وقوية وموحدة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لهذه الميليشيات لردعها عن الاستمرار في ارتكاب هذه الانتهاكات التي تزيد من معاناة اليمنيين.

وأكد "الحضرمي" أن حكومته ملتزمة بتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إدراكاً منها بأهمية دورها في التخفيف من معاناة اليمنيين.

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