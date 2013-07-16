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في 12 يومًا.. حجوزات مسار حجاج الداخل تتجاوز 148 ألف عملية

عدد المقاعد المتبقية في المسار للحجز 69,551 مقعدًا

وصلت أعداد حجوزات المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لحج هذا العام عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل منذ غرة شهر ذي القعدة وحتى مساء أمس الاثنين 148,635 حجزًا، منها 79,945 لمواطنين، و 68,684 لمقيمين .

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن عمليات الحجز في المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ستستمر حتى السابع من شهر ذي الحجة، حيث خصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار واحد من البرامج الخمسة المفضلة والمناسبة للحاج، بحيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عدد المقاعد المتبقية في المسار للحجز 69,551 مقعدًا .

وبيّن أن الرابط الإلكتروني للمسار يسعى إلى عرض كل البرامج والباقات المقدمة التي تستهدف هذا العام قرابة الـ 219 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل، ليحقق الشمولية، بحيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة لخدمة حجاج الداخل.

وعن عدد تصاريح الحج المطبوعة لأصحاب الحجوزات، أشار الدكتور المشاط إلى أنها وصلت إلى 122,312 تصريحًا، وسيستكمل المتبقي منها بعد اكتمال الإجراءات النظامية .

يُذكر أن آلية التسجيل لراغبي الحج من داخل المملكة تتضمن خطوات ميسرة ومعدودة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكد من أحقيته للحج، ومن ثم يتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار فاتورة له، وبعد السداد للشركة منفذة الخدمة عبر المسار ترفع البيانات لوزارة الداخلية لإصدار تصريح، وأخيرًا ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 12 يومًا.. حجوزات مسار حجاج الداخل تتجاوز 148 ألف عملية
سبق

وصلت أعداد حجوزات المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لحج هذا العام عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل منذ غرة شهر ذي القعدة وحتى مساء أمس الاثنين 148,635 حجزًا، منها 79,945 لمواطنين، و 68,684 لمقيمين .

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن عمليات الحجز في المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ستستمر حتى السابع من شهر ذي الحجة، حيث خصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار واحد من البرامج الخمسة المفضلة والمناسبة للحاج، بحيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عدد المقاعد المتبقية في المسار للحجز 69,551 مقعدًا .

وبيّن أن الرابط الإلكتروني للمسار يسعى إلى عرض كل البرامج والباقات المقدمة التي تستهدف هذا العام قرابة الـ 219 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل، ليحقق الشمولية، بحيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة لخدمة حجاج الداخل.

وعن عدد تصاريح الحج المطبوعة لأصحاب الحجوزات، أشار الدكتور المشاط إلى أنها وصلت إلى 122,312 تصريحًا، وسيستكمل المتبقي منها بعد اكتمال الإجراءات النظامية .

يُذكر أن آلية التسجيل لراغبي الحج من داخل المملكة تتضمن خطوات ميسرة ومعدودة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكد من أحقيته للحج، ومن ثم يتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار فاتورة له، وبعد السداد للشركة منفذة الخدمة عبر المسار ترفع البيانات لوزارة الداخلية لإصدار تصريح، وأخيرًا ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
09:38 PM

في 12 يومًا.. حجوزات مسار حجاج الداخل تتجاوز 148 ألف عملية

عدد المقاعد المتبقية في المسار للحجز 69,551 مقعدًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وصلت أعداد حجوزات المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لحج هذا العام عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل منذ غرة شهر ذي القعدة وحتى مساء أمس الاثنين 148,635 حجزًا، منها 79,945 لمواطنين، و 68,684 لمقيمين .

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن عمليات الحجز في المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ستستمر حتى السابع من شهر ذي الحجة، حيث خصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار واحد من البرامج الخمسة المفضلة والمناسبة للحاج، بحيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عدد المقاعد المتبقية في المسار للحجز 69,551 مقعدًا .

وبيّن أن الرابط الإلكتروني للمسار يسعى إلى عرض كل البرامج والباقات المقدمة التي تستهدف هذا العام قرابة الـ 219 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل، ليحقق الشمولية، بحيث يخدم مجموعة من الفئات، بداية عبر مسار راغبي الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، ومسار يوضح عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة لخدمة حجاج الداخل.

وعن عدد تصاريح الحج المطبوعة لأصحاب الحجوزات، أشار الدكتور المشاط إلى أنها وصلت إلى 122,312 تصريحًا، وسيستكمل المتبقي منها بعد اكتمال الإجراءات النظامية .

يُذكر أن آلية التسجيل لراغبي الحج من داخل المملكة تتضمن خطوات ميسرة ومعدودة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمسار، وبعدها يتم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكد من أحقيته للحج، ومن ثم يتاح له اختيار باقة الخدمة وإصدار فاتورة له، وبعد السداد للشركة منفذة الخدمة عبر المسار ترفع البيانات لوزارة الداخلية لإصدار تصريح، وأخيرًا ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.

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