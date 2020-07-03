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"اصطدام مروع لقطار بحافلة" يُصرع ويُصيب 28 شخصًا بباكستان

حادث هرعت على إثره فرق الإغاثة وتحقيق شامل لتحديد المسؤولية

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب ثمانية بجروح؛ جراء اصطدام قطار بحافلة ركاب، اليوم، في إقليم البنجاب شرقي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن الحافلة اصطدمت بالقطار أثناء تجاوزها لتقاطع سكة حديدية بالقرب من مدينة شيخوبورا.

وأضاف قائد الشرطة المحلية غازي صلاح الدين، أن موظفي إدارة سكك الحديد قد أغلقوا تقاطع السكة الحديدية قبيل مرور القطار بدقائق حسب الإجراء المعمول به، ولكن سائق الحافلة تجاهل الحاجز وبادر بتجاوز التقاطع بدلاً من الانتظار مما أدى إلى اصطدام الحافلة بالقطار.

وهرعت فرق الإغاثة إلى موقع الحادث، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى الحكومي القريب، وأمر وزير سكك الحديد شيخ رشيد أحمد بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق شامل في الحادث لتحديد المسؤولية.

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"اصطدام مروع لقطار بحافلة" يُصرع ويُصيب 28 شخصًا بباكستان
سبق

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب ثمانية بجروح؛ جراء اصطدام قطار بحافلة ركاب، اليوم، في إقليم البنجاب شرقي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن الحافلة اصطدمت بالقطار أثناء تجاوزها لتقاطع سكة حديدية بالقرب من مدينة شيخوبورا.

وأضاف قائد الشرطة المحلية غازي صلاح الدين، أن موظفي إدارة سكك الحديد قد أغلقوا تقاطع السكة الحديدية قبيل مرور القطار بدقائق حسب الإجراء المعمول به، ولكن سائق الحافلة تجاهل الحاجز وبادر بتجاوز التقاطع بدلاً من الانتظار مما أدى إلى اصطدام الحافلة بالقطار.

وهرعت فرق الإغاثة إلى موقع الحادث، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى الحكومي القريب، وأمر وزير سكك الحديد شيخ رشيد أحمد بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق شامل في الحادث لتحديد المسؤولية.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
06:38 PM

"اصطدام مروع لقطار بحافلة" يُصرع ويُصيب 28 شخصًا بباكستان

حادث هرعت على إثره فرق الإغاثة وتحقيق شامل لتحديد المسؤولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب ثمانية بجروح؛ جراء اصطدام قطار بحافلة ركاب، اليوم، في إقليم البنجاب شرقي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن الحافلة اصطدمت بالقطار أثناء تجاوزها لتقاطع سكة حديدية بالقرب من مدينة شيخوبورا.

وأضاف قائد الشرطة المحلية غازي صلاح الدين، أن موظفي إدارة سكك الحديد قد أغلقوا تقاطع السكة الحديدية قبيل مرور القطار بدقائق حسب الإجراء المعمول به، ولكن سائق الحافلة تجاهل الحاجز وبادر بتجاوز التقاطع بدلاً من الانتظار مما أدى إلى اصطدام الحافلة بالقطار.

وهرعت فرق الإغاثة إلى موقع الحادث، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى الحكومي القريب، وأمر وزير سكك الحديد شيخ رشيد أحمد بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق شامل في الحادث لتحديد المسؤولية.

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