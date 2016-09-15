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الجبال: نريد تغيير الصورة الذهنية.. نقاط الفيصلي مطلب

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فتحي الجبال رغبته الكبيرة في تغيير الصورة الذهنية عن الفريق من خلال مواجهة الفيصلي ضمن الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب الخسارتين الماضيتين، موضحًا أن الرغبة تأتي في إظهار الشكل الصحيح للفريق وكسب النقاط.
وقال الجبال: "فريق الفيصلي مقارب لأوضاعنا بشكل كبير واعتدنا على أجواء المجمعة، حيث حرصنا على التواجد مبكرًا للإعداد الجيد للمواجهة".
وأشاد المدير الفني للفريق باللاعبين الذين عملوا بجد مؤكدًا جاهزيتهم للمباراة، داعيًا الله أن تُكلل هذه المباراة جهود لاعبي الفتح بالنصر بعد الجهود التي بذلوها في المعسكر والمواجهتين الماضيتين التي خرجنا منهما دون نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجبال: نريد تغيير الصورة الذهنية.. نقاط الفيصلي مطلب
سبق

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فتحي الجبال رغبته الكبيرة في تغيير الصورة الذهنية عن الفريق من خلال مواجهة الفيصلي ضمن الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب الخسارتين الماضيتين، موضحًا أن الرغبة تأتي في إظهار الشكل الصحيح للفريق وكسب النقاط.
وقال الجبال: "فريق الفيصلي مقارب لأوضاعنا بشكل كبير واعتدنا على أجواء المجمعة، حيث حرصنا على التواجد مبكرًا للإعداد الجيد للمواجهة".
وأشاد المدير الفني للفريق باللاعبين الذين عملوا بجد مؤكدًا جاهزيتهم للمباراة، داعيًا الله أن تُكلل هذه المباراة جهود لاعبي الفتح بالنصر بعد الجهود التي بذلوها في المعسكر والمواجهتين الماضيتين التي خرجنا منهما دون نقاط.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
07:58 PM

الجبال: نريد تغيير الصورة الذهنية.. نقاط الفيصلي مطلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح فتحي الجبال رغبته الكبيرة في تغيير الصورة الذهنية عن الفريق من خلال مواجهة الفيصلي ضمن الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب الخسارتين الماضيتين، موضحًا أن الرغبة تأتي في إظهار الشكل الصحيح للفريق وكسب النقاط.
وقال الجبال: "فريق الفيصلي مقارب لأوضاعنا بشكل كبير واعتدنا على أجواء المجمعة، حيث حرصنا على التواجد مبكرًا للإعداد الجيد للمواجهة".
وأشاد المدير الفني للفريق باللاعبين الذين عملوا بجد مؤكدًا جاهزيتهم للمباراة، داعيًا الله أن تُكلل هذه المباراة جهود لاعبي الفتح بالنصر بعد الجهود التي بذلوها في المعسكر والمواجهتين الماضيتين التي خرجنا منهما دون نقاط.

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