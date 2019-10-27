الصيد الثمين كان "البغدادي".. عرفوه من وجهه وقيادات "داعش" مصدومة

مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن": تركيا لم تلعب أي دور مساعد في العملية

نقلت شبكة فوكس نيوز، الأحد، عن مصدر عسكري رفيع تأكيده مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد تحديد هويته من الوجه، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا.



وفي تغريدة لمراسلة فوكس نيوز الخاصة بالأمن القومي قالت إن مصدرًا عسكريًا أميركيًا بارزًا أكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة أميركية في إدلب.



وأضافت جينفير غريفين "تم تأكيد هوية البغدادي". ونقلت عن مصدر أميركي قوله: "كنا نشك منذ فترة طويلة في أن البغدادي مختبئًا في إدلب".



وفي السياق، قال مسؤول تركي إن البغدادي وصل إلى مكان في سوريا، حيث وقعت غارة أميركية، قبل 48 ساعة من تنفيذها، بينما أشار مصدر استخباري عراقي إلى إن "قيادات داعش في حالة صدمة".



ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي كبير قوله إن البغدادي قتل في الساعات الأولى من صباح الأحد قبل حوالى 48 ساعة من العملية.



وفي هذا الإطار، قال مسؤول أميركي لشبكة (سي إن إن) إن تركيا "لم تلعب أي دور في مساعدة العملية، لكن تم تنسيق عدم الاشتباك مع الجيش التركي".



وأضاف وفق ما نقلته "سكاي نيوز" أن قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، زودت الجيش الأميركي "ببعض المعلومات الاستخباراتية".



وفي نفس السياق، قال مصدر استخباري عراقي رفيع إن "قيادات داعش ومعاونيهم وأعضاء ما يعرف بمجلس شورى التنظيم الإرهابي في حالة صدمة وتبادل اتهامات وانقسام بينهم".



وكان مسؤول أميركي قال لرويترز، في وقت سابق، إن غارة استهدفت البغدادي أثناء الليل، لكن لم يتسن له تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.



لكن وسائل إعلام أميركية عدة أفادت، في وقت سابق الأحد، بأن البغدادي قتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب.



وتحدث البيت الأبيض بدوره عن إعلان "مهم جدًا" مرتقب، الأحد، من الرئيس دونالد ترامب الساعة 09,00 (13,00 ت غ).





ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر حكومية قولها إن البغدادي لربما قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.