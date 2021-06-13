مكتب الأوقاف بمحافظة مأرب اليمنية: استهداف المساجد عمل إرهابي خطير

نابع من عقيدة مليشيا الحوثي وفكرها المتطرف

قال مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد اليمني بمحافظة مأرب: "إن قصف بيوت الله واستهداف المدنيين الأبرياء عمل إرهابي خطير وسلوك إرهابي ممنهج تمارسه المليشيات الحوثية المدعومة من إيران انطلاقاً من عقيدتها الإرهابية الراسخة جذورها التاريخية فكراً وتطبيقا في مراجعها وأدبياتها المتطرفة".

وأفاد المكتب في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن هذا الاستهداف يعكس حالة الاستعداء لبيوت الله والأماكن المقدسة التي تجمع اليمنيين، ويكشف حقيقة هذه المليشيات الإرهابية ومشروعها التدميري للأرض والإنسان واستباحتها للدماء المعصومة وانتهاكها لبيوت الله وحرمتها.

وأكد البيان أن هذه الجريمة النكراء التي جاءت بعد أيام فقط من جريمة بشعة لم تجفّ دماء ضحاياها بعد، تعدّ تحدياً صارخاً لكل الجهود الدولية والمبادرات الأممية والمساعي الإقليمية لوقف الحرب وإنهاء نزيف الدم اليمني، معبراً عن إدانته للجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة مأرب الخميس الماضي، بقصفها مسجداً وسجناً للنساء بصاروخين بالستيين وطائرتين مفخختين، ما أسفر عنه مقتل 10 مدنيين وإصابة 25 آخرين بينهم نساء.

وطالب مكتب الأوقاف، مجلس الأمن والمنظمات الأممية والمجتمع الدولي بشكل عام، بإدانة هذه الجريمة المنافية لكل الأديان السماوية وكل الأعراف والقوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتحمل مسؤولياتهم تجاه الضحايا المدنيين والخروج من دائرة الصمت إلى دائرة الحزم ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وداعميهم.